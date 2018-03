"Pourquoi, quand on commence à jouer à l’ordinateur, on n’arrive plus à s’arrêter après ?" C'est la question qu'a déposée Perle sur le répondeur de "P'tits bateaux" à France Inter. Le pédopsychiatre Michaël Larrar lui répond.

Pourquoi les écrans attirent autant les enfants ? © Getty / Ippei Naoi

Regarder la télévision, jouer aux jeux vidéos… Cela plaît beaucoup aux enfants parce qu'ils connaissent les jeux, et qu'ils savent à quel point c'est plaisant. Ça plaît moins aux parents, parce qu'ils flairent le piège addictogène des écrans.

Les smartphones, les tablettes, les télévisions captent l'attention des enfants... Cela va avoir des effets négatifs - même si ce ne sont pas forcément ceux auxquels on pense...

Souvent les gens se focalisent sur le contenu. Or c'est plutôt l'écran et le temps qu'on passe devant qui posent problème...

Le pédopsychiatre y voit principalement deux raisons :

1 - L'écran est avant tout un écran à la relation

Lorsque l'enfant est devant un écran, il n'est pas en relation avec ses parents. Parfois, il peut s'y réfugier parce qu'il y a de la tension à la maison… Mais quand au contraire, la relation familiale pourrait être porteuse de bonnes choses, l'écran et son pouvoir vont attirer l'enfant vers des choses moins porteuses.

2 - Les jeux des écrans sont très excitants ; ils vont pousser l'enfant à rechercher une excitation mentale en permanence

Le problème, c'est évidemment que l'enfant va être excité après une longue session, mais surtout qu'il ne va pas prendre plaisir à passer par les jeux classiques - or ces derniers permettent de développer son psychisme !

Quand il est tout petit, il fait des jeux fonctionnels (rouler une voiture, rentrer un cube dans un trou carré...) : il progresse sur le plan intellectuel et psychomoteur.

Puis il passe aux jeux d'imitation : il joue à faire semblant.

Puis aux jeux relationnels.

Après, ce sont des jeux symboliques : il prend des personnages et leur invente des histoires. Il utilise son imagination et augmente sa capacité à s'autonomiser.

Un enfant qui a un trop grand accès aux écrans aura bien trop de plaisir avec cet écran pour aller vers ces jeux qui sont pourtant des jeux importants dans la construction de soi.

