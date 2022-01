Pourquoi quelqu'un a-t-il un jour l'idée de dessiner quelque chose sur un mur ? Romane, 5 ans a posé cette question au répondeur des P'tits bateaux, l'émission de Noëlle Bréham qui écoute les questions des enfants. La réponse de Françoise Barbe-Gall, historienne de l'art.

Pourquoi les hommes ont-ils inventé la peinture ? © Getty / thipjang

Françoise Barbe-Gall : "On ne sait pas exactement pourquoi un jour un être s'est mis à peindre. Les premiers à se lancer dans le dessin n'ont pas laissé de témoignage. C'était dans les grottes. Et on peut imaginer que certains avaient en mémoire des animaux qu'ils avaient vu passer, qu'ils espéraient chasser parce que s'ils ne pouvaient pas les attraper, ils n'auraient pas de quoi manger.

On peut penser que les représenter sur des parois était une manière de les attraper.

Comme si le fait d'avoir des images sous les yeux était un peu comme une garantie, en tout les cas un espoir, de les laisser approcher.

En tout cas, ils ne représentaient pas ces animaux pour décorer leurs lieux de vie. Ces peintures étaient souvent disposées dans des endroits pratiquement inaccessibles, comme des fonds de gorges très étroites, etc. Les hommes de la Préhistoire n'avaient pas ces images en permanence sous les yeux.

Ensuite, si on observe ce qui s'est passé au cours de l'Histoire, on se rend compte que les images étaient là, souvent pour remplacer des choses qu'on n'avait pas

Parfois on représentait des gens qui n'étaient plus là parce qu'ils étaient morts ou partis en voyage. Mais on voulait conserver quelque chose d'eux.

Un historien romain, Pline (23-79 après JC), a raconté une très belle histoire. A Corinthe, une jeune femme, fille d'un potier, dit au revoir à son amoureux qui partait le lendemain pour un très long voyage. Au moment où elle l'embrasse, elle voit l'ombre portée du jeune homme éclairé par une lampe à huile. Elle a alors eu l'idée de prendre un morceau de charbon. Et de suivre très doucement sur le mur, la silhouette de cette ombre.

Et ce faisant, elle invente littéralement le premier dessin.

On se rend compte que dessiner quelque chose n'est pas seulement imiter ou refaire. Il s'agit plutôt de s'assurer de conserver l'image d'un l'objet, ou d'une personne, que l'on aura perdu. On dessine ce qui va nous manquer.

Le grand peintre Max Ernst disait :

Je peins ce qui manque dans le monde."