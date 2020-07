Mathilde Laurent est parfumeuse, créatrice de parfums pour Cartier. Invitée dans "L'Été comme jamais", l'émission estivale de Dorothée Barba, elle a apporté une réponse à cette question qu'on s'est tous posée un jour : "Pourquoi je ne sens plus mon parfum alors que je viens de le mettre ?"

Pourquoi, assez rapidement (trop rapidement), l'odeur du parfum que l'on porte disparaît © Getty / JGI/Jamie Grill

Paule, 80 ans, a contacté l'émission par téléphone pour poser une question : "À la mort de mon père, en 1968, j'ai repris son parfum. Pendant très longtemps j'ai senti ce parfum, mais maintenant, depuis quelques dizaines d’années, je ne le sens plus sur moi. Or je le mets toujours et les gens me disent que ça sent bon ».

"La raison est physiologique" explique Mathilde Laurent : "l'olfaction est un sens d'alerte qui nous servait, dans des temps très reculés évidemment, à sentir le danger. Donc, toute odeur familière est en fait occultée par le nez parce que celui-ci se tient prêt à sentir du feu, une bête sauvage ou un poison.

Le nez n'est pas fait pour le plaisir, il est là pour nous alerter du danger.

C'est pourquoi un parfum que l'on porte depuis plusieurs jours, on sent beaucoup moins bien son parfum. Et quand on le porte depuis des années, on ne le sent plus. C'est normal."

Comment faire pour garder un parfum aimé en mémoire ?

Le conseil de Mathilde Laurent : "Si Paule veut retrouver l'odeur de son papa, il ne faut surtout pas qu'elle porte ce parfum, mais qu'elle le mette plutôt sur un mouchoir, qu'elle le garde sur elle et qu'elle le sente de temps en temps. Parce que dès l'instant où elle le porte sur elle, elle va le percevoir de manière complètement différente de l'odeur qu'elle sentait sur son papa. Cette présence, elle l'aura beaucoup plus en n'étant pas DANS le parfum".

Aller plus loin

🎧 Écoutez l'émission L'Été comme jamais consacrée à l'odorat, avec des conseils pour mémoriser une odeur, les explications de spécialistes sur la façon de créer (ou plus exactement recréer) un parfum, comment conserver les arômes d'un bouquet de fleurs le plus longtemps possible (et du coup, quelle essences florales choisir)...