Jules Michelet disait que "l’histoire de France commençait avec la langue française". Ce lien historique très fort que nous partageons avec le français en aurait codifié l'usage, connu pour être conservateur, culpabilisateur, réducteur et parfois stigmatisant. Explications au micro d'Ali Rebeihi.

Pourquoi sommes-nous si hantés par les fautes d'orthographe et de grammaire en français ? © / Belisario Castillo / EyeEm

Dans l'émission "Grand bien vous fasse", les linguistes Julie Neveux, Bernard Cerquiglini, Julien Soulié et la rédactrice en chef du journal Le Point Louise Cunéo, expliquaient en quoi l'emploi de la langue française est si singulier comparé aux autres, tout particulièrement dans le rapport que les Français.e.s ont toujours entretenu avec elle. Si la langue française n'échappe pas aux variations, aux changements linguistiques à chaque époque, nous héritons d'un usage historiquement peu enclin à l'ouverture, conservateur, perçu comme immuable et transmis de manière inconsciente dans notre société, depuis la création de l'Académie française au XVIIe siècle. C'est pourquoi nous faisons si souvent une fixation sur les fautes d'orthographes ou de grammaire…

Les effets pervers de l'exigence de la langue française

Le linguiste Bernard Cerquiglini fait remarquer cette singularité linguistique en rappelant que "si en mathématiques, nous faisons "des erreurs" lorsque nous nous trompons, en français on fait forcément "des fautes" d'orthographe, de grammaire… C'est comme si il y avait une relation religieuse avec la langue qui fait que la moindre erreur d'expression se reporte systématiquement au péché".

Une exigence linguistique est induite dans notre esprit, un curieux réflexe qui conduit chaque personne à se reprendre immédiatement, parce que, d'après Julie Neveux "bien s'exprimer en français reste un automatisme naturel profondément ancré en nous depuis longtemps, et cela installe, en arrière fond, une pression sociale intériorisée, générée par un état de jugement permanent propre à notre culture linguistique".

Mais si c'est une singularité propre à la langue française, celle-ci a le don pour nous faire constamment douter, tout particulièrement à l'écrit, quand elle n'est pas culpabilisante, stigmatisante voire discriminante… En effet, Louise Cunéo déplore que "mal s'exprimer en français peut avoir des conséquences dramatiques socialement, précisément dans l'univers professionnel". Elle cite un sondage Ipsos pour le Projet Voltaire qui révèle que trois employeurs sur quatre jugent rédhibitoire les difficultés à l'écrit de leurs salariés, quatre sur cinq ne les tolèrent pas à l'oral, ou sur les CV.

Les trois linguistes regrettent ainsi que ce drôle de rapport que nous entretenons avec les règles orthographiques en français alimentent des attitudes stigmatisantes et discriminantes quand elles conduisent "un recruteur à déconsidérer, dévaluer les personnes qui maîtrisent mal l'orthographe. Pour de nombreux Français donc, "l'utilisation de la langue révèle la condition sociale, le niveau de culture scolaire, et conditionne un degré de respectabilité" qui ne devrait avoir aucun lieu d'être".

Les recruteurs induisent souvent, à partir de deux ou trois fautes, dans une lettre de motivation que la personne n'est pas motivée ou peu sérieuse…

- Julien Soulié

Bernard Cerquiglini renvoie cette obsession des fautes au rapport scrupuleux et exigeant de la langue de Molière qui a, pour beaucoup, été conditionné par "le rôle d'une Académie française autrefois plus prescriptrice et normalisatrice qu'aujourd'hui". Le poids de son influence normalisatrice, en délivrant le bon usage de la langue, a fortement imprégné les mœurs linguistiques françaises puisqu'on récolte, comme l'affirme Julien Soulié, "plein de règles, de décisions linguistiques, une sorte de mythologie autour de la langue française, avec une grammaire qui s'est construite essentiellement sur l'écriture. Nous héritons d'une espèce de jacobinisme linguistique, de centralisation très forte du français, notamment autour du français parisien qui apparaît comme la norme standard, qui suscite beaucoup de résistances aux variations et à la diversité de la langue".

Peu de langues ont été autant corsetées, codifiées que le français. C'est une langue grammairienne extrêmement normée

- Bernard Cerquiglini

Autant de divisions linguistiques qui montrent combien notre langue a toujours été irriguée par un sens affectif très fort de notre part mais qui retombe insidieusement sur nous lorsque nous faisons des fautes à l'écrit comme à l'oral ou quand nous adoptons de nouveaux usages liés aux nouvelles réalités d'une époque.

Aller plus loin

🎧 RÉÉCOUTER - Grand bien vous fasse : Toutes vos questions sur la langue française

📖 TEST - Inscrivez-vous sur le site du Projet Voltaire pour perfectionner votre orthographe et votre expression