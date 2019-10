Dans un futur proche, alors que les datas se multiplient, la mémoire de l’humanité devient un extraordinaire enjeu. Après l’adaptation en BD de "Sukkwan Island" de David Van, et "Paiement accepté", son clin d’œil pop au cinéma, le jeune et talentueux dessinateur signe l’une des meilleures BD de l’année.

Détail de la couverture de "Préférence système" d'Ugo Bienvenu © Denoël Graphic

A l’heure du cloud, et si la mémoire artificielle venait à manquer ? En 2055, Yves Mathon travaille dans une entreprise chargée de trier ce qui sera utile à l’avenir pour la société ultra contrôlée dans laquelle il vit. Exemple : le film « 2001, l’Odyssée de l’espace» : on garde ou on jette ?

L’archiviste décide d’aller à l’encontre de la décision des juges (appelés prophètes) et de conserver pour lui le film de science-fiction de Stanley Kubrick. Marié, sa femme (une obsédée du boulot) n’a pas besoin de porter leur bébé : c’est Mikki, le robot qu’il paramètre à coup de mémoire sauvée des corbeilles, qui s’y colle.

Le titre fait référence aux "préférences système" dans les paramètres des ordinateurs Apple. Un choix pas si anecdotique. Pour Ugo Bienvenu, il s’agit d’un pacte avec le lecteur. Pour qu’il lise une histoire imaginaire, qu’il adhère à un récit incroyable, il faut qu’il y ait un minimum de réel.

Une bande dessinée SF avec en toile de fond une pensée puissante et un dessin habile

Cette BD marie habilement réflexions philosophiques (Qu’est-ce qui est moral ? Ce qui est moral aujourd’hui, le sera-t-il demain ? Qu’est-ce que la mémoire de l’humanité ? A quoi sert-elle ?), dénonciation des dérives technologiques, critique du capitalisme et une aventure menée tambour battant qui débouche sur une subtile et magnifique ode à la nature.

L’ensemble forme un récit ultra plaisant avec des personnages incarnés et répond à la question : qu’est-ce qui est utile à la survie de l’espèce ? La nature ? Un poème ? Une liste ? Ou une chanson de Céline Dion ?

Les références sont multiples de Richard Anconina au village de Vézelay. Ugo Bienvenu s’empare d’éléments connus pour faciliter son dessin. Le trait réaliste (noter le visage incroyable du bébé) à la tablette graphique dans des couleurs qui sonnent justes amplifie la pertinence du récit et met la distance nécessaire à une histoire futée finalement assez dure.

Détail d'une planche de Préférence système d'Ugo Bienvenu / Denoël Graphic

Ugo Bienvenu : "Avec Internet, on va de l’universel à une individualisation, on oppose les gens les uns aux autres."

Préférence système d’Ugo Bienvenu est publié chez Denoël Graphic