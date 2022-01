Sidney Poitier restera à jamais le premier acteur noir à avoir reçu un Oscar. L'Américain, qui a brisé les stéréotypes à Hollywood, est mort à 94 ans. Parmi ses films les plus célèbres : "Dans la chaleur de la nuit", "Le Lys des champs" ou encore "Devine qui vient diner ?".

L'acteur Sidney Poitier, lors d'un discours à Washington en 2009. © Maxppp / LANDOV

L'annonce a été faite vendredi par le vice-Premier ministre des Bahamas, où l'acteur américain a grandi. Sidney Poitier est mort à l'âge de 94 ans. "Nous avons perdu une icône, un héros, un mentor, un combattant, et un trésor national", écrit le vice-Premier ministre Chester Cooper sur sa page Facebook.

Sidney Poitier fut le premier acteur afro-américain à remporter un Oscar, en 1964, pour son rôle dans "Le Lys des champs". "Le voyage a été long pour en arriver là", lançait-il très ému, en recevant la statuette dorée.

L' Américain Sidney Poitier est mort à 94 ans. il restera le premier acteur noir a avoir été oscarisé. © AFP / Mirisch Corporation / Collection ChristopheL

Avant lui, Hollywood cantonnait les acteurs noirs aux rôles de majordomes ou d'idiots du village. Sidney Poitier a brisé ces stéréotypes en incarnant dans les années 1950 à 1970 des personnalités exemplaires, participant ainsi à la lente mutation des mentalités.

Refusé d'une compagnie de théâtre à cause de son accent

Lorsque Sidney Poitier naît le 20 février 1927 à Miami, son père lui achète un cercueil, car le bébé a deux mois d'avance et pèse à peine un kilo. C'est le septième enfant de ce vieux cultivateur qui en a déjà perdu d'autres. Il était venu des Bahamas pour tirer un meilleur prix de ses tomates, pas pour accueillir un nouvel enfant. Sa femme refuse le fatalisme. Elle consulte alors une voyante qui prédit un avenir brillant à Sidney.

Les parents restent trois mois de plus à Miami. Grâce à cette naissance prématurée, Sidney Poitier obtient la nationalité américaine. Après avoir grandi sur l'archipel, il rejoint son frère aux États-Unis à l'adolescence pour se lancer dans le théâtre.

Pour échapper aux lois racistes de Floride, il part pour New York. Son fort accent caribéen lui vaut d'être refusé par l'"American Negro Theatre". Il travaille alors à s'en débarrasser. Engagé en 1946 à Broadway, il est remarqué par le réalisateur Joseph Mankiewicz. Pour son premier film ("La Porte s'ouvre" - 1950), il y interprète un médecin au chevet de deux racistes blancs. Le film, censuré dans le sud des États-Unis, lance sa carrière.

Sidney Poitier joue le rôle du policier en 1967 dans "Dans la chaleur de la nuit" © AFP / Mirisch Corporation / Collection ChristopheL

Grâce à ses rôles, le public a pu concevoir que des Afro-Américains pouvaient être médecin ("La porte s'ouvre" - 1950), ingénieur, professeur ("Les anges aux poings serrés" - 1967), ou encore policier ("Dans la chaleur de la nuit" - 1967).

La consécration à 37 ans

Mais à 37 ans, lorsque l'acteur au sourire incandescent reçoit son Oscar pour le film "Le Lys des champs", il est la seule star de couleur à Hollywood. "L'industrie cinématographique n'était pas encore prête à élever plus d'une personnalité issue des minorités au rang de vedette", décryptait-il dans son autobiographie "This Life". "À l'époque,(...) j'endossais les espoirs de tout un peuple. Je n'avais aucun contrôle sur les contenus des films (...) mais je pouvais refuser un rôle, ce que je fis de nombreuses fois".

Trois ans après son Oscar, il est le héros de trois immenses succès au box-office ("Devine qui vient dîner", "Les anges aux poings serrés" et "Dans la chaleur de la nuit"). Il devient encore plus populaire que Steve McQueen et Paul Newman.

L'affiche du film "Devine qui vient diner ?" en 1967, avec Sidney Poitier © AFP / COLUMBIA PICTURES / Photo12

Dans "Devine qui vient dîner ?" en 1967, il campe le fiancé d'une jeune bourgeoise blanche le présentant à ses parents, un couple d'intellectuels qui se croient ouverts d'esprit. La rencontre est un choc, et donne un film majeur sur le racisme de l'époque.

Les militants de la cause noire critiquent cependant âprement Sidney Poitier pour avoir accepté ce rôle de médecin de renommée internationale, aux antipodes des discriminations dont souffrent ses pairs. Il est désigné comme le "Nègre de service", "fantasme de blanc". Ses qualités irréelles de gendre idéal masquent sa négritude et les problèmes racistes, estiment-ils. Il hérite des sobriquets "Oncle Tom", "laquais", "cireur de pompes à un million de dollars".

L'acteur américain Sidney Poitier, en 1965 dans le film "Trente minutes de sursis" © AFP / Stephen Alexander Productions / Collection ChristopheL

Sidney Poitier, en 1961 dans le film "Paris blues" © AFP / Photo12.com - Collection Cinema / Photo12

Un Oscar d'honneur en 2002

Au début des années 1970, une nouvelle ère pour le cinéma noir s'ouvre avec la "Blaxploitation" et ses films plus radicaux. "Ma carrière comme vedette hollywoodienne touchait à sa fin", analysait l'acteur qui se consacre alors à la réalisation. Il réalisera au total sept films, dont "Uptown Saturday Night".

En 2002 Sidney Poitier reçoit un Oscar d'honneur pour "ses performances extraordinaires, sa dignité, son style et son intelligence". "J'accepte cette récompense au nom de tous les acteurs et actrices afro-américains qui m'ont précédé (...) et sur les épaules desquels j'ai pu m'appuyer pour envisager mon avenir", répondait l'acteur remerciant "les choix visionnaires d'une poignée de producteurs, réalisateurs et directeurs de studios".

En 2002, Sidney Poitier reçoit un Oscar d'honneur en hommage à sa brillante carrière © AFP / MIKE NELSON

Ce même soir, Denzel Washington devenait le second Afro-Américain à recevoir l'Oscar du meilleur acteur: "Je n'arriverai jamais à votre hauteur et j'inscrirai toujours mes pas dans les vôtres".