L'échéance approche. Dans quelques semaines, il faudra glisser un bulletin dans l'enveloppe. Soirées électorales, conseillers en communication, ambitions politiques, dessins satiriques sur la vie politique… Voici huit BD qui aident à choisir en éclairant l’univers politique.

Huit BD pour voter : "Ulysse Nobody", "Michel, la fin les moyens, tout ça...","Retenez-nous où on fera un malheur", "Les représentants"... © .

Quatre fictions

Une dérive vers l’extrême-droite

Jusqu’où aller pour manger ? Quel compromis peut-on faire avec ses convictions pour exister un peu ? Nobody est un loser : acteur au chômage, il enchaîne les déconvenues jusqu’à ce qu’il croise la route d’une personne qui lui redonne espoir. Manque de chance, il s’agit d'un membre du parti fasciste français. Inspirée par le parcours réel du comédien Franck de Lapersonne, cette fable politique livre une réflexion sur l’engagement et les convictions…

Ulysse Nobody dans L'Instant M et dans Bulles de BD

Ulysse Nobody de Gérard Mordillat et Sébastien Gnaedig est paru chez Futuropolis

Soirées électorales

1981, 2002, 2007, 2012, 2017… Des scrutins électoraux vus par de simples individus souvent pris dans leurs contradictions. Des dessinateurs au trait variés (David Prudhomme, Alfred, Anne Simon et Sébastien Vassant) croquent dans des histoires courtes, ces moments forts qui scandent la vie politique française.

Les représentants d'après Vincent Farasse par David Prudhomme, Aldred, Anne Simon et Sébastien Vassant est paru chez Virages graphiques, la nouvelle collection BD de Rivages dirigée par Sonia Deschamps.

Une vision satirique de la politique

Le trait incisif et l’œil acéré de Willem… La compilation des meilleurs dessins de l’ex-dessinateur de Libération éclaire l’actualité politique récente de son regard humoristique et sans concession. Des images à avoir bien en tête au moment de voter.

Retenez-nous, où on fera un malheur de Willem aux Requins marteaux.

Seul contre tous : quand un citoyen dénonce les dégâts des riches

C'est le 4e opus des aventures de Michel. Installé avec sa compagne, le loser attendrissant vit plutôt heureux. D'autant qu'il n'hésite pas à squatter la piscine des voisins. On le croit ramolli, et on pense qu'il a perdu son esprit de rébellion.

Jusqu'au jour où le transport de gigantesques yachts (toute ressemblance avec un passage de pont aux Pays-Bas par un navire du patron d'Amazon n'est que fortuite…) provoque des accidents, des embouteillages, des dégradations de la route… Et le réveille pour lui faire retrouver son esprit curieux et vindicatif…

Michel : La fin, les moyens, tout ça… de Pierre Maurel chez L'employé du moi

Des BD du réel

Les coulisses du pouvoir : les conseillers

Ils sont souvent passés par les grandes écoles, ils n'ont jamais été élus, et pourtant, ils influencent la politique jusqu'à son plus haut niveau. Ces conseillers ont acquis aujourd’hui beaucoup d’influence. Leur pouvoir s’apparente à celui des lobbys. La BD permet de mesurer l’évolution incroyable de leur pouvoir. À méditer avant de voter.

L'instant M sur Communicants, lobbyistes, conseillers… A l'oreille des politiques

Communicants, lobbyistes, conseillers… À l'oreille des politiques. Une enquête de 140 pages d'enquêtes en bande dessinée signée par la journaliste Aurore Gorius, racontée par Vincent Sorel et dessinée par Vincent Mahé. Une coédition de La Revue dessiné et Les Jours

La progression de l'extrême-droite

Comment les idées d'Éric Zemmour et Marine Le Pen ont progressivement occupé le terrain idéologique et comment, elles ont banalisé certaines notions, comme le « grand remplacement ». Les cases consacrées aux paroles louangeuses de Marine Le Pen sur Vladimir Poutine sont particulièrement savoureuses. Les auteurs de la BD dressent un constat implacable : quel que soit le futur président de la République, il devra composer avec les idées développées par les deux candidats d'extrême-droite.

Aux portes du palais par la rédaction de Mediapart et Hervé Bourhis est paru à La Revue dessinée Mediapart.

L'ambition politique

Quel est le moteur de ceux qui se présentent devant les électeurs ? Pour les deux journalistes du Monde Gérard Davet et Fabrice Lhomme, l'exercice du pouvoir est le seul but. Pour cela, les hommes politiques sont prêts à tout. Démonstration à travers les exemples de, entre autres, Nicolas Sarkozy et François Hollande, qui jure devant des enfants "qu'il n'a jamais rêvé de devenir président de la République"…

L’Obsession du pouvoir de Gérard Davet, Fabrice Lhomme, et Pierre Van Hove chez Delcourt

Le combat des Gilets jaunes

Le septennat d'Emmanuel Macron a été marqué par le long mouvement d'opposition populaire des Gilets jaunes. Ce livre raconte cette résistance avec empathie.

Res Publica, cinq ans de résistance (2017-2021) de David Chauvel et Malo Kerfriden chez Delcourt.