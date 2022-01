Pour la 48è année, un jury populaire et indépendant décernera le prix du Livre Inter, un prix convoité et respecté. En juin prochain, 24 jurés se réuniront sous la houlette de Delphine de Vigan, présidente de cette édition 2022. Pour faire partie de cette aventure, écrivez-nous.

Prix du livre inter 2022 © Getty

Un prix à part

Le prix du Livre Inter a toujours été décerné au mois de juin. Et pour une bonne raison. Dans la tête de son créateur, ce prix devait mettre en avant un roman pour les vacances.

Depuis 1975, les règles n'ont pas changé. Le prix est décerné juste avant l'été par un jury composé de 24 lecteurs auditeurs de France Inter qui ne peuvent participer qu'une seule fois. La longévité et la réputation de l'événement font que ces dernières années, il n'est pas rare que parmi les nombreuses candidatures que nous recevons, nous croisions les enfants de quelques jurés du passé.

Dernière particularité, ce jury est paritaire : 12 hommes et 12 femmes, répartis équitablement parmi les régions françaises. Chaque année, il est présidé par un auteur ou une autrice de renom.

► Pour être membre du jury, envoyez votre candidature via le formulaire prévu à cet effet avant le 28 février

Delphine de Vigan, présidente du 48e prix du Livre Inter

Depuis dix ans et le succès critique et public de Rien ne s'oppose à la nuit, elle est devenue incontournable dans le paysage littéraire français.

Ce roman qui raconte les souffrances de sa mère atteinte de troubles bipolaires, a été récompensé par plusieurs prix dont le Prix du roman Fnac et le Prix Renaudot des lycéens. D'après une histoire vraie (Lattès), son roman suivant, a également été salué par le prix Renaudot et le prix Goncourt des lycéens.

Eclectique et touche-à-tout, la romancière a signé plusieurs scénarios, réalisé un film et collaboré avec La Grande Sophie au projet baptisé L'Une et l'Autre, qui mêlait Les livres de l’une et les chansons de l’autre.

En 2018, Delphine de Vigan écrit Les Loyautés (Lattès) qui décrit les liens invisibles entre les êtres. Un an plus tard, elle poursuit sur le thème des liens entre les êtres avec son roman Les Gratitudes (Lattès). Son dernier roman, Les enfant sont rois (Gallimard) traite du sujet des enfants surexposés aux réseaux sociaux.

Le calendrier

Lundi 24 janvier : lancement du 48e Prix de Livre Inter

Sélection du jury : du lundi 24 janvier au lundi 28 février inclus

Fin mars : annonce du jury et des romans en compétition

Dimanche 5 juin : délibérations

Lundi 6 juin : proclamation du résultat

