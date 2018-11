La France que l'on présente souvent comme le pays du fromage est aussi celui des prix littéraires. Le "Guide des prix et concours littéraires" en a recensé 2100. A coté des très sérieux Goncourt, Femina ou Médicis, des jurys partout en France décernent des prix sous les prétextes les plus farfelus.

Il existe en France plus de 2 000 prix littéraires © Radio France / Stéphanie Perenon

Le Prix Littéraire 30 Millions d’Amis, récompensera ce mardi comme chaque année un roman ou un essai mettant un animal à l'honneur. Pour assurer la notoriété du prix, le jury est composé de personnalités comme Michel Houellebecq, Frédéric Lenoir, Didier Decoin de l’Académie Goncourt. le prix existe depuis 1982, c'est l'un des plus anciens prix parmi les "improbables" du genre. En France on remet plus de 6 prix littéraires par jour. Même la direction générale de la gendarmerie nationale remet son prix littéraire, dit prix des Experts.

Les opportunistes "descendants" du prix Goncourt

La notoriété du prix Goncourt, le nec plus ultra en matière de prix littéraire, a inspiré quelques ersatz à certains.

Le prix Boncourt est dévoilé dans un restaurant de Biarritz une dizaine de minutes avant le vrai. Le jury Boncourt est composé des lecteurs de la médiathèque de Biarritz et se réunit autour de la même liste de livres. Bien sûr le lauréat est invité à rejoindre le jury à 13h à Biarritz, mais quand le Boncourt choisit le même auteur que le Goncourt, allez savoir pourquoi, celui-ci préfère se rendre au restaurant Drouant à Paris.

L'agence de communication Epiceum qui ne manque pas d'humour, et qui assure aimer les jeux de mots, organise chaque année, le prix [du métro] Goncourt. Il s’agit d’abord d’offrir un livre à ses clients. Ce « prix » indique aussi la station de métro qu’empruntent au quotidien les collaborateurs de l’agence.

Les prix rebelles, farces et attrapes

Apparu en 2008 « par nécessité ontologique », le Prix Virilo est remis chaque année en même temps que le Femina. Il s'agissait d'en être le pendant masculin, de mettre du "lol dans la rentrée littéraire", et il faut reconnaître que les jurés Virilo savent être moqueurs tout en soulevant le machisme rampant dans la littérature.

Le jury est mixte mais porte moustache pour mieux se faire repérer par les journalistes au moment de le remise des prix quelques instants après le Femina et au même endroit. Le Prix Virilo se vante "d'être le seul prix littéraire dont les jurés achètent et lisent les livres. Cet amateurisme est compensé par un vif penchant pour la boisson, conforme aux standards du monde littéraire". En 2018 il a récompensé Camarade Papa, de Gauz (Le Nouvel Attila). Cette année, le jury a aussi décerné le prix Trop Virilo à un livre comportant une giclure excessive de testostérone littéraire. Il s'agit du roman de Jean Mattern, Le bleu du lac, (Sabine Wespieser), "pour la présence répétée d’une bite « magnifique » et de deux éjaculations pendant un concert de Brahms".

Par ailleurs comme l'équipe des Virilo, n'est jamais à court d'une bonne farce, elle a décerné cette année son Prix Virilo des Maternelle (& crèches). "En 'hommes de maternelle' les jurés ont donc entre tous choisi 'Loup et les hommes', d’Emmanuelle Pirotte. Elle remporte un chèque de 10,50 €, soit un peu moins que le Prix Virilo, mais un peu plus que le Prix Goncourt.", précise le communiqué. Très sérieusement le règlement du prix précise que les enfants jurés sont installés, "UN PAR UN", au centre de l’ensemble des livres. Ils doivent brandir le livre de leur choix.

On se perd un peu dans tous les accessits décernés par l'équipe Virilo : prix Pilon de la forêt qui pleure pour le livre qui favorise le recyclage du papier, prix de l'Entregent et de l'Entrejambe (cette année décerné à Adrien Bosc pour ses liens "capitalistiques" avec les milieux de l'édition.)

Le prix du Zorba se veut carrément un anti Goncourt, et récompense le "livre le plus excessif, hypnotique et excitant de l’année". Initialement il était remis dans le bar Le Zorba, à Belleville, sur la rive droite de la Seine donc, contrairement au Goncourt. Il est remis le dimanche qui suit celui du Goncourt à 6h du matin, après une nuit de fête, et il est doté de 500 euros.

La confraternité nous oblige à citer le très sympathique prix de la page 111, créé sur Nova en 2012. La meilleure page 111 de la rentrée littéraire francophone est ainsi mise à l'honneur après avoir été envisagée "comme une œuvre d’art à part entière". "En analysant cette page avec des techniques de pointe, en évaluant le style, le vocabulaire, la psychologie des personnages, la qualité des dialogues, son succès potentiel à l’export".

Les prix de rattrapage

Le dixième prix Loin du marketing a été attribué le 15 août 2018 à Lucien Suel pour l’ensemble de son œuvre.

Ce prix, créé par Gérard Lambert-Ullman, ancien libraire, est décerné sans tambour ni trompettes, il est " voué à honorer un écrivain dont les éditeurs n’ont pas les moyens de se payer placards en chêne dans la presse pipeule, attachées de presse aux jolies menottes, cocktails aux tam-tams et dîners de connivence, renvois d’ascenseurs et de monte-charges, et, donc, ont peu de chances de voir leurs livres chroniqués dans les médias, et moins encore d’être invités par les bonimenteurs des radios et télés, pas plus que d’intéresser la plupart des libraires l’œil scotché sur le compteur des « meilleures ventes » et contraints de « faire du chiffre » pour payer le loyer".

En 2008 Benjamin Fau avait fondé avec Nils C. Ahl et Stéphane Rose le Prix de l'Inaperçu / Prix Ignatus J. Reilly, destiné à récompenser chaque année le meilleur roman passé inaperçu dans les médias lors de la précédente rentrée littéraire. Le prix, passé relativement inaperçu, et n'ayant plus les moyens de fêter joyeusement son palmarès, n'existe plus.

Prix à tendance épicurienne avec du fromage dedans (parfois)

Le prix littéraire du Bistro des Tilleuls à Annecy récompense en fait la qualité des échanges humains entre les clients du bistro et l'écrivain invité. Les clients notent l'ambiance lors des visites d'auteurs, et la meilleure note de l'année l'emporte.

Pas d'écrivaine dans ses lauréats, on se demande pourquoi. Après de grandes réflexions, l'équipe du prix a décrété que la finalité de ce Grand Prix Officiel International Francophone du Bistro des Tilleuls était de damer le pion au fameux prix du café de Flore à Paris.

Le gagnant se voit attribuer son poids (approximatif) en fromage et en vin (Reblochon, en Mondeuse et en Apremont).



Enfin, cette liste non exhaustive de prix improbables se terminera pas un clin d'oeil outre-Quiévrain.

Le prix Farniente s'adresse aux 12- 16 ans, et il n'a pas de jury. Les lecteur.rice.s votent en direct. Le prix revendique de mettre à l'honneur une valeur perdue, l'oisiveté, mais il est très sérieusement organisé, et permet aux jeunes de rencontrer les auteurs.... et c'est un prix belge ! Le règlement précise que le vote a lieu selon un algorithme établi par maître Capellomimile.