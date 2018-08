Auvers-sur-Oise est un village à jamais associé à la peinture impressionniste. Paul Cézanne, Camille Pissarro et bien sûr Vincent Van Gogh y ont séjourné. C'est d'ailleurs là-bas que ce dernier est enterré. Jusqu'au 4 novembre, l'office de tourisme propose une promenade impressionniste dans les rues du village.

L’Auberge Ravoux est située au cœur du village d’Auvers-sur-Oise, à 30 kilomètres de Paris. Elle fût le dernier domicile de Vincent van Gogh © Radio France / Alexis Demeyer

Cette promenade au cœur d'Auvers-sur-Oise propose de découvrir plusieurs maisons d'artistes, ouvertes pour l'occasion. Notamment celle du Docteur Paul Gachet. Il l'a acquise en 1872. L'année d'après, en 1873, Paul Cézanne peint La maison du Docteur Gachet à Auvers. Et encore plus tard, en 1890, c'est Vincent van Gogh qui s'inspire de ce lieu en transfigurant en cyprès et en aloès, les thuyas et le yucca secoués par un vent violent. Il nomme son tableau sobrement Dans le jardin du docteur Paul Gachet.

Paul Gachet est lui-même amateur d'art. Tout en pratiquant comme médecin généraliste à Paris, il fait partie d'ateliers d'artistes, il dessine, il peint et il s'initie même à la gravure. En 1872, il décide de faire de cette maison de campagne d'Auvers-sur-Oise une sorte de refuge pour artistes. Il y aménage un atelier sous les toits et l'équipe de toute sorte de matériel. À l'été il reçoit Camille Pissarro et Paul Cézanne pour peindre ensemble. Le dimanche, il accueillera également Armand Guillaumin.

Visite de cette maison avec Alexis Demeyer.

La maison du Docteur Gachet restera ouverte au public tout l'été, du mercredi au dimanche.