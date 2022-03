Que peuvent apporter des exilés à leur terre d'accueil ? Il y a soixante ans, le 18 mars 1962 étaient signés les accords d'Évian. Après huit de guerre, l'Algérie devenait indépendante avec comme conséquence le départ en quelques semaines de 700 000 Français d'ascendance européenne (ils seront 1,5 millions en tout).

Pieds noirs attendant leur rapatriement en juillet 1962 dans le port d'Oran © AFP / UPI

Les pieds-noirs sont souvent arrivés "une main devant, une main derrière". Et n’ont pas été très bien accueillis. Vécu de manière douloureuse, voire honteuse, leur rapatriement allait pourtant avoir des conséquences positives sur la société française.

Ces Pieds noirs (nommés ainsi pour des raisons viticoles ou vestimentaires, selon les sources) un groupe très hétérogène, que, à part l’exil, rien ne rassemblait va apporter en métropole une alimentation, et des usages de l’Algérie.

La diffusion d'habitudes alimentaires d'Afrique du Nord

Si aujourd'hui, le couscous, plat d'origine algérienne, est le mets favori des Français, sa diffusion est en partie liée à l'arrivée de pieds noirs. Jusque dans les années 1960, l'immigration maghrébine était surtout constituée d'hommes seuls se faisant peu à manger.

L'arrivée de familles pieds noirs allait permettre la commercialisation d'épices jusque-là peu répandues comme le cumin, ou de légumes comme l'aubergine. Ces Français de l'autre côté de la Méditerranée ont apporté avec eux la kémia (un assortiment d'amuse-gueules), l’anisette, et ils vont contribuer à la diffusion de l’Orangina, de l’Antésite, de la cuisine à l’huile d’olive et de la merguez.

Les pieds noirs vont contribuer à la culture populaire française

Au cinéma, nul n'a pu passer à côté de la gouaille de Roger Hanin (1925 – 2015). Il est l'acteur principal du film d'Alexandre Arcady Le coup du Siroco qui raconte justement l'arrivée à Paris de la famille Narboni, Français d'Algérie à la suite de l'exode de 1962.

Autre figure reconnue de la communauté pieds noirs à l'écran, Marthe Villalonga (née en 1932 à Bordj El Kiffan anciennement Fort-de-l'Eau) et son accent. Inoubliable Mouchy Messina, la mère de Simon (Guy Bedos) dans Un éléphant ça trompe énormément d'Yves Robert, elle était aussi comédienne de théâtre. Jean-Pierre Bacri, l'acteur décédé en janvier 2021 était né à Castiglione, aujourd'hui Bou Ismaïl en 1951.

Côté musique, si on connait l'emblématique chanteur de la communauté Enrico Macias (né à Constantine en 1938), on ignore parfois que la voix chantée des Parapluies de Cherbourg (de Jacques Demy avec Catherine Deneuve), était celle d'un rapatrié : Georges Blanes (né à Cherchell en 1924). Plus étonnant, explique l'historienne Naïma Huber-Yahi, le chanteur de variétés des années 1980, François Valery (né en 1954 à Oran) a chanté son exil dans la chanson Oran, juin 1962…

L’humoriste Guy Bedos (né à Alger 1934 – 2020) qui disait à propos de l’Algérie « je suis né là-bas, et sans tomber dans l'amertume des pieds-noirs qui viennent grossir les rangs de l'extrême droite, je me trouve définitivement dans la peau d'une personne déplacée. Je considère que l'Algérie est mon pays.» (Le temps décembre 1998). Son humour était teinté de la couleur nostalgique de cet exil.

Dans les années 1980, deux fils de pieds noirs, Bruno Carette et Alain Chabat, vont créer Objectif Nul avec Dominique Farugia et Chantal Lauby. Parmi leurs personnages récurrents, le fameux Zeitoun. Ce rapatrié avait été inspiré par l’oncle de Bruno Carette : le chanteur Georges Blanes.

Le BTP, l’agriculture corse…

Avec l’arrivée massive de rapatriés d'Algérie, le besoin de logements, d’écoles, et d’hôpitaux se fait pressant. La construction va contribuer à stimuler l’économie du BTP… dans laquelle est surtout employée une population maghrébine… La pression sur l’habitat améliorera la modernisation de nombreux logements jusque-là encore souvent insalubres et non dotés d’eau courante.

Une partie des pieds noirs va s’établir en Corse, et contribuer à développer la viticulture et la culture de la mandarine autochtone. Plus méconnu, les pieds noirs vont s’implanter dans nombre de professions libérales, mais aussi ouvrir des pressings et participer à leur développement explique Joseph Perez, le président de la CDHA (Centre de documentation historique sur l’Algérie).

Et maintenant ?

Que reste-t-il de la culture des pieds noirs ? Preuve de leur parfaite assimilation, rien ne les distingue plus du reste de la population à part quelques noms de famille... A la troisième génération, les enfants savent à peine ce que les mots de rapatriés d’Algérie recouvrent. Mais nuance l’historienne Naïma Huber-Yahi, « Nous, les historiens, savons que c’est souvent cette troisième génération qui demande des comptes, qui exige plus de justice en mémoire de ses ancêtres »… L’histoire n’est peut-être pas terminée.

