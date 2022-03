Le fils d’Alain Delon, également connu pour ses frasques dans les années 1980, publie "Entre chien et loup" (Cherche-Midi) un livre touchant de souvenirs et d’anecdotes sur sa famille. Parmi elles, l'étonnante rencontre entre Alain Delon et Valéry Giscard d'Estaing, et le jour où Mireille Darc a été sa complice.

Mireille Darc, Alain Delon et Valéry Giscard d'Estaing en 1980 au Grand Palais à Paris © Getty / Michel GINFRAY

Invité de l’émission Hors-piste, Anthony Delon est revenu avec Thomas Sotto sur son enfance, sa famille, et l’homme qu’il est devenu. Et a livré cette anecdote :

Anthony Delon : "C'est Mireille Darc qui m'avait raconté cette histoire. Un jour, mon père rentre un peu plus tôt de tournage, chez nous, à côté de la Maison de la radio. Il tombe sur Giscard dans le salon en train de prendre le thé avec Mireille Darc. Il connaissait la réputation de coureur du Président.

Jaloux, Alain Delon lui dit : "Monsieur, je vais vous demander de sortir. Je ne reçois chez moi que les gens que j'invite". Et il met le président de la République dehors. Valéry Giscard d’Estaing s'est levé, a remis sa mèche et est sorti.

A mon avis, il ne devait pas en mener large. Il était un peu penaud, tout président qu'il était. Dernièrement, j’ai parlé à mon père de cette anecdote.

Pour lui, il a "mis un mec dehors qu'il soit président, boulanger, ou général, c'était pareil". Je lui ai demandé : "Et si ça avait été De Gaulle, tu aurais fait pareil ?" Il y a eu un silence. Il m’a répondu : "Non, De Gaulle, j'aurais pris des gants. Mais de toutes les façons, le Général ne se serait jamais retrouvé dans cette position."

Mireille Darc : une femme d’exception

Le fils de l'acteur est aussi revenu sur sa relation avec celle qui a été la compagne de son père : "Elle a su m'aimer sans jamais vouloir prendre la place de ma mère. Ce qui est tout à son honneur, et c’est très intelligent. On ne s’est jamais quittés. On s’est vus jusqu’au bout. Mireille Darc a construit la vie de mon père. Quand j'étais enfant, elle a un peu amorti les chocs.

Adolescent, je faisais le mur. Elle l’a su. Elle ne pouvait pas ne pas le dire à mon père. Mais, elle m’a prévenu : "Ne sors pas samedi. Ton père sait que tu fais le mur. Et il t’attend en bas avec ses copains". Donc, cette nuit-là, je suis resté tranquillement dans mon lit, avec le sourire jusqu'aux oreilles. Je savais qu'il était en bas avec trois copains pour me filer une raclée. Et il a poireauté jusqu'à quatre heures du matin !"

"Entre chien et loup" est publié au Cherche-Midi