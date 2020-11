Invités de Boomerang, l’émission d’Augustin Trapenard, les chanteurs, ont évoqué leur prochain album "Oh ! Pardon tu dormais". Pour leur carte blanche ils ont repris la chanson "Moon river", célèbre pour avoir été chantée par Audrey Hepburn dans "Breakfast at Tiffany's".

Audrey Hepburn dans Breakfast at Tiffany's (Diamants sur canapé) © Getty / CBS Photo Archive

« Moon river, wider than a mile

I'm crossing you in style some day

Oh, dream maker, you heart breaker

Wherever you're goin', I'm goin' your way

Two drifters, off to see the world

There's such a lot of world to see

We're after the same rainbow's end, waitin' 'round the bend

My huckleberry friend, moon river, and me »

Ecouter le duo Jane Birkin et Etienne Daho chanter Moon River :

Etienne Daho et Jane Birkin reprennent Moon River dans Boomerang / David Wolff - Patrick/Redferns/getty PQR/LA DEPECHE DU MIDI/MAPPP

1 min Jane Birkin et Etienne Daho reprennent Moon River Par France Inter

Moon River est une chanson écrite par Johnny Mercer et composée par Henry Mancini, compositeur à qui l'on doit, entre autres, le thème de la Panthère rose et de ce son de saxophone gravé dans toutes les mémoires. Cette chanson nostalgique fut d’abord interprétée par Audrey Hepburn dans le film de Blake Edwards, Diamants sur canapé (Breakfast at Tiffany's) sorti en 1961. L'œuvre a été récompensée par l'Oscar de la meilleure chanson originale en 1962. Ce n'est qu'à la mort d'Audrey Hepburn en 1993 que cette mythique version sera gravée sur disque.

Regarder la version originale :

De multiples versions existent :

La chanson figure sur le Movie album de Barbara Streisand en 2003

Même le chanteur anglais Morrissey a repris ce titre :

Enfin, une version français existe, et s’appelle "Au jardin des souvenirs" interprétée par Ginette Ravel, une artiste québécoise des années Yéyé et coiffée de couettes comme Sheila à la grande époque :

ECOUTER | Boomerang avec Jane Birkin et Etienne Daho