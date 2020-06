Alors que le Covid-19 circule toujours en France, les salles de spectacles doivent redoubler d'imagination pour retrouver le public. À Paris, une salle de jazz propose des concerts très intimes, pour un à trois spectateurs maximum.

Derrière sa batterie, Anne Pacéo en "Concert solo pour un seul (ou trois) spectateur (s)" sous les voutes du club parisien "La Gare" © Radio France / Matthieu Culleron

Dans la cave voûtée, Anne Pacéo installe sa batterie en attendant les premiers spectateurs. C’est une initiative unique en France que celle de la salle de la Gare consacrée au jazz dans le 19ème arrondissement de Paris. Cette petite salle de 400 places propose depuis le 2 juin des concerts réguliers pour une seule personne, ou trois au maximum.

Anne Pacéo : solo pour batterie ( et pour trois spectateurs) © Radio France / Matthieu Culleron

Les musiciens improvisent devant un public qui se présente au fur et à mesure. Ce dimanche soir, c'est la batteuse et compositrice Anne Pacéo qui participait pour la première fois cette incroyable expérience imposée par la situation sanitaire : "C’est cool et très étonnant !", s’exclame la batteuse. "Et en même temps c’était chouette, parce que cette la salle a un son assez particulier."

"Ça amène un truc un peu magique. Cinq minutes c’est à la fois très long et très court et je n’avais pas envie que ça s’arrête !" (Anne Pacéo, batteuse et compositrice)

Dans le public on vient parfois en famille, à trois, ou en couple, comme Oriane qui est venue avec ses proches : "C’est à la fois un moment très privilégié car on est face à face avec un artiste qu'on aime, et en même temps c’est très bizarre de ne pas avoir d’autres personnes autour de nous."

Cette ancienne gare de la petite couronne va proposer 3000 concerts intimes pour public restreint jusqu’à la fin du mois. Une initiative unique, belle et généreuse à l’image de ce lieu à la programmation irréprochable