Les nouvelles technologies peuvent-elles rapprocher le monde du spectacle vivant des jeunes ? Réalité virtuelle ou augmentée, jeux vidéo, ces outils aideront-ils les professionnels à renouveler leur public ? Certains tentent l'expérience à l'image du Théâtre Monfort à Paris.

Le spectacle vivant tente de multiples expériences pour se faire connaître d'un public plus large, adopter de nouveaux moyens de communication, ou faire vivre de nouvelles expériences créatives, mêlant réel et virtuel. Les créatrices et créateurs ont déjà pris l'habitude de mixer la réalité virtuelle ou la réalité augmentée. Mais ces nouvelles technologies peuvent être utiles aussi dans les politiques de médiation.

Au théâtre Monfort, Chloé Bourret, responsable des relations avec les publics, s'est saisi de la possibilité de travailler avec les élèves ingénieurs de Mines Paris, pour accueillir un jeu vidéo, un escape game et une visite en 3D pour les concepteurs de spectacles.

"Flashman sauve le monde"

L'école des Mines de Paris est une des grandes écoles d'ingénieurs les plus prestigieuses en France et elle dispose d'une Unité d'enseignement MOVIE (Mondes virtuels Enjeux technologie et société). Pour le Théâtre Monfort, il s'agissait de trouver de nouvelles manières d'entrer en contact avec la nouvelle génération, des jeunes qui ne vont pas forcément au théâtre. Le jeu vidéo "Flashman sauve le monde", était donc pour l'équipe du théâtre et les créateurs du spectacle hybride, "Georges sauve le monde", un outil de médiation.

Le pitch du jeu est simple : la ville de Choupocity est attaqué par des rebelles. Flashman peut sauver les habitants de leur invasion en les éliminant. Choupocity est sortie de l'imagination des auteurs du spectacle Georges Sauve le Monde, Jeanne Frenkel et Cosme Castro.

La maquette des décors est sortie d'une imprimante 3d et les éléments découpés au laser. Les élèves ingénieurs ont réalisé une version 3D de cette maquette, pour construire l'environnement du jeu. Il arrive aux utilisateurs du jeu vidéo, un peu la même chose que le héros du spectacle. Il se retrouve projeté dans la peau de Flashman, un super héros.

Le spectacle se déplace et où qu'il aille, le jeu vidéo reste consultable, puisqu'il est téléchargeable sur smartphone ou bien utilisable sur PC.

Des outils d'aujourd'hui

Autre proposition pour le grand public, l'escape game que l'on peut expérimenter derrière une casque de VR, en dehors des moments de spectacles, permet, en résolvant une énigme (comment sortir du théâtre si on y a été enfermé par erreur), de découvrir l'histoire du lieu, de visiter les coulisses, et d'en savoir plus sur la vie de Silvia Montfort, comédienne, metteuse en scène et directrice de théâtre, morte en 1991. Le Palais Garnier avait lancé cette formule en 2018 déjà avec succès.

Pour les professionnels, c'est la visite 3D de l'espace scénique et de la "bibliothèque" des décors possible qui sera utile. C'est comme la simulation 3D d'une nouvelle décoration d'intérieur, appliquée au monde de la mise en scène, des décors et accessoires. "Ce sont de nouveaux outils assez bluffants", explique Chloé Bourret. "Par exemple, avec un casque de réalité virtuelle, les concepteurs de spectacles peuvent prendre la mesure de l'effet de certains décors une fois posés (virtuellement) dans l'espace scénique."

Pour l'instant ces propositions restent expérimentales, mais peu à peu, ils contribuent à la mue du spectacle vivant. Les théâtres sont en retard par rapport aux musées et disposent de moins de moyens. Mines Paris, dans le cadre de son programme consacré à la VR dans le spectacle vivant, travaille également avec l'Opéra national de Paris, et le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP).