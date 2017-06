Dee Dee Bridgewater, Léa Mysius, Camélia Jordana, René de Obaldia, Agnès Varda et JR : retrouvez les meilleurs moments de la semaine de "Boomerang" d'Augustin Trapenard.

Dee Dee Bridgewater

Depuis plus de 40 ans, elle perpétue l’héritage du jazz qui coule dans ses veines depuis sa naissance. Elle est née à Memphis aux Etats Unis, Memphis, capitale du blues auquel elle rend hommage dans un album qui sortira à la mi-septembre.

Mon père ne m’a rien transmis.

Léa Mysius

"Ava", son premier film, présenté cette année à la Semaine de la critique à Cannes, s’apprête à illuminer votre été.

L’obscurité, c’est la peur primitive de l’enfant

Camélia Jordana

Dans Cherchez la femme, une comédie osée de Sou Abadi, entre marivaudage et comédie shakespearienne, elle joue une jeune fille brillante séquestrée par son frère radicalisé. Pour s’échapper elle doit compter sur un prince charmant qui pour tromper la vigilance du frère ainé, se cache derrière un voile intégral.

Quand j’étais petite, je pensais qu’on était Madonna, Beyoncé ou prof.

René de Obaldia

Romancier, poète et dramaturge, il a publié il y a quelques mois, chez Grasset, un recueil de citations, Perles de vie, ou précis de sagesse portative.

Dans quelques mois, je vais me quitter.

Agnès Varda et JR

Ma première est depuis longtemps un icône et un modèle pour toute une génération de cinéastes et d’artistes. Mon second, en enchantant les murs de nos villes, est devenu l’une des jeunes figures les plus reconnues de l’art urbain. Ils ont plus de 50 ans d’écart. Elle a les cheveux blanc et violet. Il porte un chapeau et des lunettes noires. Ils se sont rencontrés. Ils ont fait un film, Visages Villages, road movie collectif, créatif et poétique.

Quand on est vieux, on se dit qu’il ne reste pas tellement de temps. Autant en profiter !

