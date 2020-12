Quand l‘ex Président de la République Valéry Giscard d'Estaing tente de décrire "L’origine du monde" de Gustave Courbet au micro de Vincent Josse, au musée d'Orsay, cela donne un moment d’anthologie que l’on ne se lasse pas de réécouter. Extrait de l'Esprit Critique par Vincent Josse le 1er décembre 2006.

"L'Origine du monde", le célèbre tableau (huile sur toile) du nu féminin peint par Gustave Courbet, en 1866 © Maxppp / L'ALSACE

Le 1er décembre 1986, François Mitterrand, Valéry Giscard d’Estaing et Jacques Chirac inaugurent le musée d'Orsay honorant les artistes de la seconde moitié du XIXe siècle. C'est 20 ans plus tard, à l'occasion de l'anniversaire du musée que le président défunt Valéry Giscard d'Estaing tente de jouer les guides au micro de Vincent Josse. Ensemble, ils s'attardent de très très près devant le portrait célèbre de cette femme nue que l'on doit au fameux peintre Gustave Courbet "L'origine du monde" , un tableau entré au musée en 1995. Voici leur échange :

1 min Quand Valéry Giscard d'Estaing tentait de dépeindre "L'origine du monde", le célèbre tableau de Gustave Courbet Par Vincent Josse

Valéry Giscard d'Estaing : "Ce n'est pas que L'origine du monde ne m'inspire pas, mais c'est difficile à décrire à la radio. Si vous voulez bien le décrire je le commenterai. Mais enfin c'est admirable comme peinture, c'est très fort.

Vincent Josse : "Le titre est aussi beau que le tableau lui-même ("L'origine du monde") c'est un titre formidable. J'aurais voulu être là pour connaître le scandale qu'avait pu provoquer la découverte de cette œuvre"

Valéry Giscard d'Estaing : "Il faut avant tout se mettre dans l'esprit des cultures des différentes époques. Il faut bien comprendre que les époques ont des cultures dominantes auxquelles vous n'échappez pas facilement, il y a des conventions. Nous aussi, aujourd'hui, nous avons des conventions. Par exemple, pourquoi êtes-vous tous habillés en noir à l'heure actuelle, vous pourriez être habillé en jaune ?

Il y avait des choses qu'on ne montrait pas. Il y a toujours d'ailleurs des choses qu'on ne montre pas. Là, il a choisi de montrer quelque chose qu'on ne montrait pas à l'époque et Gustave Courbet l'a fait avec un immense talent

Vincent Josse : "Aujourd'hui, en 2006, vous et moi, monsieur le président, on est encore assez intimidés... On n'a pas osé, ni vous ni moi, le décrire ce tableau :

Valérie Giscard D'Estaing :

Vous auriez pu.

C'est un moment inoubliable et rare de radio où on entend l'ancien président manifester un sentiment de malaise face à une œuvre qui suscite toujours, aujourd'hui, de nombreuses réactions amusantes. À défaut de dépeindre l'œuvre en elle-même, Valéry Giscard d'Estaing se contente de contourner la description visuelle et artistique en s'attachant essentiellement au contexte durant laquelle la toile a été réalisée. On en retient que Gustave Courbet aura réussi à impressionner notre éminent guide improvisé et à le rendre à son tour mal à l'aise. Une séquence mémorable.