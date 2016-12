La tablée idéale d'un réveillon, selon Romain Nigita : Monica (de "Friends"), Dexter le policier / tueur, Eddy et Patsy (d' "Absolutely Fabulous") et quelques surprises…

Belle et heureuse année 2017 ! Pour la débuter comme il se doit, Romain Nigita a réuni les convives idéaux (selon lui) : Monica, Eddy et Patsy, Dexter, Kevin, Kate et Randall... © Getty / fStop Images - Patrick Strattner

Romain Nigita a choisi les convives idéaux (selon lui, donc dans les séries TV) pour passer la soirée du réveillon et débuter la nouvelle année comme il se doit.

Qui fait la cuisine ?

Confiez la cuisine à la chef cuistot la plus célèbre des sitcoms américaines : Monica Geller, deFriends. C'est la spécialiste des plats familiaux réussis. Même si ce n'est pas complètement sans danger quand même :

En revanche, surtout, ne faites pas confiance à Rachel Green : la seule fois où elle a fait un gâteau, elle ne s'est pas rendue compte que deux pages du livre de recettes étaient collées... et a donc cuisiné un dessert composé de boeuf, de bananes, de boudoirs, de petits pois et de crème anglaise !

Pour aider Monica, pourquoi ne pas faire appel à Hannibal Lecter ? Le serial killer est un fin gourmet, son livre de recette vient d'ailleurs d'être publié aux USA. Et si vous hésitez sur la provenance de la viande (rappelons qu'Hannibal est cannibale), faites appel à Dexter - un expert pour découper la dinde. Il viendra avec sa gigantesque mallette de couteaux, de toutes les tailles et toutes les formes. Entre maniaques, la coopération avec Monica devrait bien se passer...

Qui apporte à boire ?

Faites appel à des expertes : invitez Edina et Patsy, les héroïnes folles-dingues d'Absolutely Fabulous. A côté de ces parasites du milieu de la mode londonien, Sue-Ellen est une publicité vivante pour l'eau de source… La bouteille de champagne est à Patsy ce que le couteau suisse est à Mac Gyver : un accessoire qui lui permet de se sortir de toutes les situations !

De quoi va-t-on parler ?

La famille dysfonctionnelle, c'est un peu l'accessoire indispensable pour une soirée réussie. invitez donc les triplés de This Is Us : ils sont touchants sans pour autant être mièvres. Kevin, Kate et Randall sont nés le même jour... mais pas ensemble. Kevin et Kate avaient en fait un autre frère, qui est mort à la naissance. Les parents ont adoptés Randall le jour-même. Détail : Kevin et Kate sont blancs, tandis que Randall est noir.

Quel cadeau offrir ?

Qui dit "fêtes de fin d'année" dit "cadeau"... Pour être certain(e) de faire un cadeau qui plaira, rabattez-vous sur un classique : la voiture télécommandée - mais pas n’importe laquelle : la plus intelligente de l'histoire des séries, Kitt, de la sérieK2000.

Kitt est une Pontiac Firebird Trans Am modèle 1982, avec un équipement digne d'une voiture de James Bond : un turbo lui permet d'accélérer jusqu'à 322 km/h, sa carrosserie est résistante aux explosions et aux armes à feux, elle a des jets d'huile, un lance-flammes, un gaz lacrymogène, des lasers, un siège éjectable... Elle dispose même d'une imprimante et d'un distributeur de billets de banque. Mais sa principale caractéristique, c'est d'être plus intelligente que son conducteur (joué par David Hasselhoff) !

Ecoutez Romain Nigita nous expliquer pourquoi c'est le cadeau idéal (et que non, Kitt n'a pas été rattrapée par des innovations telle que le GPS ou le créneau-qui-se-fait-tout-seul) :