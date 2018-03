Il y a le café "maison" du matin au petit déjeuner, l'allongé de la pause à la machine à café de notre entreprise, l'expresso du bar d'à côté… à moins de préférer celui de la (désormais célèbre) marque dont George Clooney fait la promotion… Mais au fait, connaissez-vous la différence entre le Robusta ou l'Arabica ?

Quelle est la différence entre l'Arabica et le Robusta ? © Getty / mikroman6

Anatole, adolescent de 16 ans, s'est tourné vers le répondeur des P'tits Bateaux, où les enfants (et les grands !) peuvent poser toutes les questions possibles et imaginables - lui voulait connaitre la différence entre l'Arabica et le Robusta. Noëlle Bréham, qui anime l'émission, a demandé à Patrick Masson, le directeur général de la maison Paul Jobin, qui se situe au Havre, et dont l'activité est d'importer du café vert (c'est-à-dire non torréfié) depuis 1871, de répondre à cette question.

Le café est un fruit

Le café est en effet un fruit qui vient de l'arbre, le caféier. Une fois cueilli, il est traité, torréfié pour en faire ressortir tous les arômes. La torréfaction est réalisée par des torréfacteurs, ceux-là même à qui la maison Paul Jobin vend son café vert.

Il existe 500 espèces botaniques de cafés. Et on note le café dit "Arabica", dont le nom scientifique est "Coffea arabica" et le café dit "Robusta", dont le nom scientifique est "Coffea canephora". Ce sont deux espèces de cafés, très vendues à travers le monde et sur lesquelles on fait beaucoup de publicité et de marketing. Mais ils proviennent de cultures différentes et ont un goût relativement différent.

En plus de l'Arabica et du Robusta, il existe le "Coffea liberica", produit en Afrique de l'Ouest, surtout utilisé pour les cafés instantanés, le "Coffea excelsa" produit au Tchad, pouvant atteindre un rendement élevé et le "Coffea stenophylla", moins aromatique que l'Arabica, et originaire du Sierra Leone (cultivé en Guinée et en Côte d'Ivoire). Ce sont des cafés moins connus et aux arômes moins marqués que l'Arabica et le Robusta.

Origines du Robusta et de l'Arabica

Le café Robusta a été découvert dans le bassin du Congo, en Afrique de l'Ouest et s'est ensuite répandu en Asie et en Amérique latine. Aujourd'hui, c'est le Vietnam le plus grand producteur de Robusta au monde, avec 30 millions de sacs de café par an (un sac équivaut à 60 kilos de café).

Quant à l'Arabica, il a été découvert en Ethiopie et est produit maintenant en Amérique latine.

Quel est le meilleur des deux ?

C'est une question souvent posée : l'Arabica est en général plus doux mais plus acide, alors que le Robusta est plus âcre, et est notamment utilisé dans des mélanges, afin de donner plus de corps au café. Il donne également plus de mousse et de crème.

Et en terme d'agriculture ?

Le Robusta est, de par son nom, plus résistant aux maladies (comme la rouille, maladie du caféier). On peut le faire pousser jusqu'à 700 mètres d'altitude, bien qu'il existe des implantations au-delà. L'Arabica quant à lui est cultivé en plus haute altitude, mais il est moins résistant.

Le caféier comme d'autres plantes est traité aux pesticides et aux engrais. Mais de nouvelles formes de cultures du caféier s'installent, avec des labels de café biologiques et organiques sur des terrains certifiés sans pesticides.

