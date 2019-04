À la fin de la saison sept, les forces en présence pour la conquête du Trône de fer étaient : la coalition de Jon Snow et Daenerys Targaryen contre Cersei Lannister et le pirate fou Euron Greyjoy. Parallèlement, les Marcheurs blancs descendent du Nord pour tuer tout le monde. Et l'hiver est là. Qui l'emportera ?

Affiche annonçant la dernière saison de Game of Thrones sur OCS le 14 avril (dimanche 15 avril à 3h du matin, heure française)

Laurent Goumarre a réuni des spécialistes de la série dans le Nouveau Rendez-Vous et leur a demandé leurs pronostics...

Le pronostic de Cédric Melon

Cédric Melon est critique série à Télé Câble Satellite.

"J'aime beaucoup la série, mais ce qui me fait peur c'est la fin, je ne sais pas du tout où tout cela va nous mener. Ça fait un moment qu'on nous dit "Winter is coming", l'hiver va arriver : ça a pris sept saisons. J'ai très peur du syndrome de Lost, ou de Dexter, qui rate la fin. S'ils la rataient, j'aurais un regard un peu différent sur la série dans ce cas, parce qu'on a quand même avalé beaucoup de pilules :

- La reine des dragons : si vous l'enlevez, son arc narratif ne sert strictement à rien jusqu'à la saison 5 !

- On nous a quand même fait tenir avec des moments, en se disant "puisqu'on met de plus en plus de pognon, on va avoir des scènes de plus en plus extraordinaires", ce qui est vrai, sauf qu'elles se résumaient à un épisode, un moment dans une saison. Le reste c'est du théâtre filmé où on parle. Bien sûr il y a des enjeux, mais à un moment donné on se dit : "ok, la bataille est époustouflante (je pense à celle de la saison 6 notamment) mais saison 8 il va y avoir une bataille encore plus époustouflante : 55 jours de tournage, 500 chevaux, 1000 figurants assassinés (j'exagère)… A un moment donné : où est-ce qu'on va ? Moi c'est l'histoire qui m'intéresse ! Depuis qu'ils ne s'appuient plus sur le livre, ils sont dans la surenchère, et dans une certain sadisme".

Je pense que je sais la fin, j'ai une bonne idée de comment ça va se terminer. Je ne vais pas donner ma théorie… L'année dernière, j'avais eu la chance d'interviewer plusieurs personnes du casting, je leur avais dit "comme vous ne connaissez pas la fin, donnez-moi votre fin idéale". Je les ai revus cette année… et il y en a un qui n'a pas voulu redire ce qu'il avait dit l'année d'avant. C'est pour ça que j'en sais un peu plus"

Le pronostic de Frédéric Sigrist

Frédérick Sigrist est humoriste et intervient régulièrement sur France Inter, il anime aussi depuis plusieurs étés une émission de pop culture : Blockbusters. Il fera un épisode exceptionnel le 13 avril : La Nuit Game of Thrones.

"Je pense que, par rapport à George R. R. Martin, il ne faut pas s'attendre à une fin heureuse. Surtout que les personnages qu'on a tendance à considérer comme les héros de la série, quand on regarde leur arc scénaristique, ne le sont pas. Ce ne sont pas des héros ! Ce sont tous des assassins à différents degrés ! Ils se sont tous sali les mains, il n'y a pas de personnage pur dans Le Trône de fer. Ils ont perdu leur innocence au fur et à mesure de la série.

La seule force de rééquilibrage de Westeros, ce sont les Marcheurs blancs. Et je pense même que dans le livre (j'attends comme tous les lecteurs que George R. R. Martin termine un jour sa saga, même si là je pense qu'il doit actuellement vivre un enfer que peut-être il ne le fera pas), il avait un but, avec l'évolution en parallèle de Daenerys Targaryen, de Cerseï Lannister, et du Night King. Je pense que le but du jeu était de montrer que les vrais monarques étaient les femmes… Ça me semblait logique que celle qui termine, ce soit une Night Queen. Il y a un personnage qui cadrait parfaitement avec ça, qui y allait tranquillement mais surement : c'est Cersei".

Le pronostic de Marie Turcan

Marie Turcan est critique de série et rédactrice en chef adjointe de Numerama.

"Dans la saison 2, il y a un personnage qui dit "valar morghulis", ce qui se traduit par "tous les hommes doivent mourir". Ce serait assez beau que ça se termine comme ça".

Le pronostic d'Ava Cahen

Ava Cahen est critique, auteure de Game of thrones, décodé.

"Je ne crois pas tout à fait en la tragédie : ce serait terrible d'annoncer le réchauffement climatique et l'hiver qui dure éternellement [note : donc la victoire des Marcheurs blancs : Game of Thrones est souvent regardé comme une allégorie du réchauffement climatique : de personnages qui prèfèrent regarder ailleurs alors qu'il y a une menace énorme qui arrive et qui va toucher tout le monde : les Marcheurs blancs, des sortes de zombies qui viennent du nord]. Ça serait consacrer l’obscurantisme ! On parlait d'espoir... moi je crois qu'au contraire la série a besoin de se tourner vers une héroïne" [NOTE : un tournant a été opéré dans la série au fur et à mesure des saisons : l'émancipation des femmes devient le cœur de la série à partir de la saison 7].

