Après une édition 2021 fortement perturbée par la crise sanitaire, le Festival international de la BD d'Angoulême revient en 2022 à son format classique et aura lieu du 27 au 30 janvier. Découvrez les titres en compétition pour les différents prix de l'édition 2022 du FIBD.

La sélection officielle, qui permet de remporter le Fauve d'or (meilleur album de l'année) et d'autres prix, comprend 46 titres. Très éclectique, elle inclut par exemple Le Jeune Acteur 1, le début de la série dans laquelle Riad Sattouf raconte les débuts de Vincent Lacoste au cinéma dans Les Beaux gosses.

Mais aussi des BD japonaises, ou polonaise comme La Fin de juillet de Maria Rostocka. Les Fauves d'Angoulême se déclinent en de multiples récompenses : prix spécial du jury, prix révélation, de la série, de l'audace, du public France Télévisions, de la BD alternative, Eco-Fauve Raja (BD sur l'écologie), prix du patrimoine, prix jeunesse (8-12 ans et 12-16 ans), Fauve des lycéens.

La récompense la plus prestigieuse du Festival est le Grand Prix de la ville d'Angoulême, couronnant l'ensemble d'une œuvre. En 2021, il était allé à l'américain Chris Ware.

Enfin un prix BD du Musée de l'histoire de l'immigration, lieu qui accueillait la présentation de ce festival, a été créé, pour être décerné lors du FIBD.

Un prix de bande dessinée, dédié à la mémoire de Goscinny et récompensant les meilleurs scénarios, a été décerné mardi à la résistante Madeleine Riffaud, 97 ans, à l'occasion de la présentation du Festival d'Angoulême 2022.

Madeleine Riffaud a publié en août La Rose dégoupillée (éditions Aire Libre, Dupuis), premier tome de ses mémoires de guerre, où elle raconte son arrivée dans la Résistance à Paris en 1944, à 17 ans seulement.

Elle qui vit toujours dans la capitale travaille actuellement aux tomes 2 et 3 de "Madeleine résistante". Elle reçoit le prix René-Goscinny du meilleur scénario d'album, avec Jean-David Morvan, l'auteur qui l'a longuement interrogée. Le dessin de cette BD est signé Dominique Bertail.

La réaction de Madeleine Riffaud :

Je n'en reviens pas... Qui aurait cru que je vivrais ça maintenant ? Même si j'en ai un peu marre qu'on dise mon âge à tout bout de champ. Merci au jury ! Et une pensée à Lucie et Raymond Aubrac, qui m'ont poussée à témoigner à une époque où je croyais que je n'en avais plus rien à f... Cette BD, c'est la continuité du travail qu'ils m'ont demandé d'accomplir et qui me tient en vie. Nous ne sommes pas des martyrs, nous sommes des combattants, nous ne sommes pas des victimes, nous sommes des résistants !