Y aurait-il un animal dont la mauvaise image en ferait le perpétuel méchant de l'histoire ? C’est la question de Pierre dans "Les P’tits bateaux", l’émission dominicale pour les enfants de Noëlle Bréham. Réponse avec Bernadette Bricout, professeur de littérature orale.

Bernadette Bricout :

"Dans les histoires orales, il y a des animaux pressentis pour des rôles. Certains sont du côté du héros. Les oiseaux sont souvent ceux qui commentent l’action du conte. Ils donnent des avertissements aux héros. Avec leurs chants, ils l’avertissent du danger. Les poissons eux aussi viennent en aide au héros".

Le loup, lui, a souvent un rôle d’agresseur

"Le loup a, depuis des temps très ancien, une mauvaise réputation. On a vu en lui, un animal satanique, pervers. Même le grand naturaliste Buffon disait qu’il était :

Nuisible de son vivant et inutile après sa mort.

Si on regarde les dictionnaires historiques, on remarque qu’au XVIIe siècle, on pense que la cervelle du loup croît et décroît avec le cours de la lune. Donc, c’est un animal mythique. C’est un animal auquel on prête des pouvoirs surnaturels : celui de dévorer, d’attaquer, ou d’hypnotiser.

On dit aussi dans la tradition orale :

Si vous rencontrez un loup dans un chemin creux, et s’il vous voit le premier, alors vous serez privés de voix.

Vous ne pourrez plus raconter à d’autres ce que vous avez vécu.

Mais il y a des traditions orales qui disent que le loup a sa raison d’être, n’en déplaise à Buffon, et qu’il a des qualités. Un proverbe sibérien dit : « choisis le loup pour frère, il connaît l’honneur des forêts et l’amour de la vie ».

Si on change de tradition orale, on trouvera d’autres animaux. Dans les contes africains, c’est la hyène qui a mauvaise presse parce qu’elle se nourrit de charogne. Sa présence dans un conte signale la mort, et ce qui va s’en suivre. C’est un animal maléfique."

