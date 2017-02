Ils sont basques et landais, ils sont quatre, ne sont plus tout jeunes et font du death metal : Gojira est nommé deux fois aux Grammy Awards ce dimanche.

Magma, le sixième et dernier album de Gojira est nommé dans deux catégories aux Grammy Awards, la crème des récompenses de la musique : meilleur album rock de l’année et meilleure prestation metal.

Deux frères, quatre copains

Gojira : deux frères, Mario et Joe Duplantier, et deux copains, Christian Andreu et Jean-Michel Labadie. Ils se sont rencontrés il y a vingt ans.

Leurs idoles : Metallica of course !

C'est Metallica qui les a inspirés au tout début, il y a 20 ans, quand ils ont créé leur groupe. Ils avaient 19 ans, et Mario, "le petit frère" seulement 14. Ils s'installent dans les Landes. En 2012, c'est la consécration : ils font la première partie du groupe culte californien, au Stade de France.

Le célèbre guitariste de Metallica, Kirk Hammett dit aujourd'hui du dernier opus de Gojira :

C'est une oeuvre d'art incroyable. Il y a tous les éléments que tu veux entendre.

Pour lui, Gojira est "la meilleure chose qu'il ait entendu depuis longtemps"

Aujourd'hui, les deux frères Duplantier habitent dans le Queens à New-York, les deux autres membres de Gojira vivent toujours en France. Là, ils reviennent d'une tournée américaine.

Mario Duplantier au micro de François-Pierre Noêl

Aux Grammy awards, ils feront face à Blink 182, Weezer, Panic ! at the disco, Cage the elephant, dans la catégorie Meilleur album rock. Dans la catégorie Meilleure performance metal, leur titre Silvera est sélectionné, face à Shock Me de Baroness, Rotting in vain de Korn, Dystopia de Megadeth et The price is wrong de Periphery.

Beyoncé et Adele favorites

Un duel au sommet aux Grammy Awards, en quelque sorte les Oscars de la musique, verra s’affronter les deux favorites : Beyoncé, nommée neuf fois pour son disque Lemonade et Adele, cinq nominations avec l'album "25".

Ecoutez le reportage de Loïc Pialat

Les59eGrammy Awards, lundi 13 février, de 2 heures à 5 heures (heure de Paris), avec au programme, les performances de Metallica avec Lady Gaga, ou encore des hommages à George Michael et à Prince.