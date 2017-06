Samedi soir Eddy Mitchell, Johnny Hallyday et Jacques Dutronc se sont lancés dans une nouvelle tournée à trois, "Les Vieilles Canailles". Quels trios pourraient prendre le relais ?

Julien Clerc et Maxime Le Forestier ensemble sur scène, une idée ? © Getty / Serge Benhamou

C'est une tournée qui va faire frémir de plaisir les accros à la variété française : ce samedi, le grand stade de Lille accueille la première date de la tournée des Vieilles Canailles, un "all-star band" à l'américaine, réunissant sur une même scène Johnny Hallyday, Eddy Mitchell et Jacques Dutronc et leurs musiciens. Au cours de ce concert, expérimenté fin 2015 à Bercy, les trois monuments de la chanson française reprennent avec plaisir les plus grandes chansons de chacun, en solo, duo ou trio.

Mais après la fin de cette tournée, si le succès est au rendez-vous, on peut imaginer que les producteurs de spectacles vont tenter de trouver de nouvelles réunions musicales du même genre. Le duo Souchon/Voulzy ayant déjà franchi le pas, tout comme la famille Chédid, nous avons cherché quelles peuvent être les meilleures formules.

Aznavour / Amont / Greco : "La tournée des éternels"

Trois grands noms qui ont tous commencé dans les années 50, ont fréquenté les mêmes cercles et déjà chanté les chansons les uns des autres : "Un Mexicain" de Marcel Amont est signée Charles Aznavour, tout comme "Je hais les dimanches" chantée par Juliette Greco. A condition que Juliette Greco accepte de revenir après sa tournée d'adieux, écourtée en 2016 pour problèmes de santé.

Sardou / Fugain / Lama : "Les vieux loups"

C'est peut-être l'une des tournées les moins improbables, qui rappellerait à beaucoup les années 70 et les shows des Carpentier, dont ils étaient habitués. On a notamment souvent vu Serge Lama interpréter les chansons de Michel Sardou, et vice-versa. Et avantage non négligeable : les deux Michel, Sardou et Fugain, ont écrit leurs premières chansons à quatre mains.

Sanson / Hardy / Vartan : "Les drôles de dames"

Trois idoles des yé-yé, devenues des légendes de la chanson française, aux histoires d'amour sulfureuses avec des chanteurs tout aussi célèbres : on se demanderait même pourquoi Véronique Sanson, Françoise Hardy et Sylvie Vartan n'ont pas encore pris l'initiative de chanter ensemble. D'autant plus qu'il y a quelques années, Sylvie Vartan et Françoise Hardy l'ont déjà fait, devant les caméras.

Clerc / Le Forestier / Aufray : "Jamais sans ma guitare"

Le premier et le deuxième écrivent des chansons ensemble, le troisième est incontournable quand on parle de guitare. Même s'ils ne sont pas de la même génération (Julien Clerc et Maxime Le Forestier sont nés dans les années 40, Hugues Aufray à la fin des années 20), on frémit d'envie à l'idée de voir ces trois artistes réunis sur une même scène.

Chamfort / Daho / Lavoine : "La tournée des stentors"

Les moqueurs diront qu'il faudra tendre l'oreille, nous on préfère parler de trois voix graves et suaves qui se marieraient à merveille, et qui évoqueraient délicieusement les années 80 lorsque résonneraient leurs tubes respectifs, "Manureva", "Week-end à Rome"' et "Le parking des anges". D'ailleurs, dans ces mêmes années 80, Alain Chamfort et Etienne Daho avaient chanté en duo, aux côtés de Lio.

Frank Michael / Frédéric François / Julio Iglesias : "La tournée des crooners"

Une tournée qui, à n'en pas douter, fera soupirer les très nombreuses spectatrices de ces trois chanteurs qui allient chanson romantique et caractère méditerranéen (même si Frank Michael, d'origine italienne, est Belge). Seul souci : il parait que Frank et Frédéric ne sont pas les meilleurs amis du monde.

Et dans 30 ans ? Biolay / Delerm / Miossec : "La tournée de l'ancienne nouvelle chanson française"

Parce qu'on aime parier qu'ils seront encore tous les trois sur scène dans quelques décennies, on se dit qu'une tournée commune de ces trois artistes, ça aurait de l'allure. D'ailleurs, ils ne sont pas obligés d'attendre trente ans.