Jean-Didier Urbain est sociologue spécialiste du tourisme, il explique au micro d'Ali Rebeihi comment le ski, inventé par les Norvégiens pour des raisons très pratiques, est devenu un sport de nantis à Courchevel ou Megève…

Les stations françaises de moins en moins prisées par les touristes français © AFP / Chris Cross

Au micro d'Ali Rebeihi, le sociologue Jean-Didier Urbain (spécialiste du tourisme) explique que "le tourisme ne cesse pas de transformer des objets utilitaires en objets de plaisir".

Par exemple, le ski :

Le ski au départ est une commodité inventée par les Norvégiens pour se déplacer quand la neige est poudreuse. Il s’est développé grâce aux militaires pour la surveillance des frontières. On en a fait un sport de glisse qui est une source de plaisir.

Le ski est donc devenu un vecteur de tourisme... mais pas pour tous. "Les stations de haute altitude sont des forteresses" estime Jean-Didier Urbain. "Le mur est économique, il est invisible mais il est bien là, parce que ça coûte extrêmement cher."

Courchevel ou Megève, c’est le Deauville de la montagne !

Il y a le forfait de ski bien sûr, la location du matériel, les repas évidemment, mais aussi les équipements chauds... Les dépenses sont nombreuses ! Comptez en moyenne 900 euros par personne et par semaine pour une location d’une semaine au ski. C'est pourquoi, selon le sociologue, même dans les stations de moyenne altitude, les domaines skiables ne sont pas des destinations touristiques pour tous les portefeuilles... même s'il reconnaît qu'une certaine démocratisation des sports de glisse se fait dans les régions de basse altitude : le Jura, les Vosges (à noter que la Suisse, devant la diminution et le vieillissement des skieurs, tente cette année une offre de ski low-cost).

Est-ce dû au coût des séjours ou à l'évolution de pratiques touristiques ? Les Français sont chaque année moins nombreux à partir au ski : "Ça se dégrade de façon continue depuis 2010, 5% de la clientèle ne revient pas" observe le sociologue.

Seuls 8% des Français partent au ski - et ils sont de plus en plus nombreux à n'y aller qu’un an sur deux.

Il faut dire aussi que les envies touristiques évoluent avec le temps. Par exemple, le goût du paysage n'est apparu qu'au XVIIe siècle. "Le pèlerin du Moyen-Âge ou de la Renaissance a horreur du paysage, il veut le traverser le plus vite possible pour arriver à la ville avant la nuit" souligne Jean-Didier Urbain.

