A l'occasion de la sortie de 'Top Gun : Maverick', dans lequel il reprend son rôle de pilote de chasse américain plus de 35 après le premier film, testez vos connaissances sur la longue carrière de Tom Cruise.

Tom Cruise en 2018 lors de la tournée de promotion de Mission Impossible © AFP / Han jingyu / Imaginechina / Imaginechina via AFP

Depuis ses débuts dans les années 80, Tom Cruise est un des acteurs les plus ambitieux du cinéma américain. A chaque rôle, il repousse les limites des films d'action, avec des cascades de plus en plus impressionnantes et dangereuses. Sa première, c'était dans Top Gun, en 1986, dans le cockpit d'un avion de chasse. Ce rôle, il le reprend aujourd'hui, à 59 ans, dans 'Top Gun : Maverick', après avoir notamment incarné pendant plus de 25 ans l'agent secret de 'Mission Impossible'.

Mais il n'y a pas que ces films et ces rôles qui ont laissé une emprunte indélébile dans l'histoire du cinéma. La carrière de Tom Cruise est riche de grands rôles et pas que dans le cinéma d'action. Les connaissez-vous tous ? Connaissez-vous tous les films de l'acteur ?

Testez vos connaissances avec notre quiz !