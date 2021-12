Le nouvel épisode de la saga The Matrix sort ce mercredi 22 décembre, 18 ans après la fin de la trilogie. C'est l'occasion ou jamais de tester vos connaissances. Attention, on ne va pas vous demander la couleur des pilules ou le vrai nom de Neo. Ce test est pour ceux qui pensent tout savoir de la matrice.

Keanu Reeves lors de la première de The Matrix Resurrections le 16 décembre © AFP / SAM SANTOS

C'était un peu la surprise générale quand le tournage d'un nouveau Matrix a été annoncé en 2019. L'histoire était pourtant terminée. La mort des personnages principaux, Neo et Trinity, ne permettait pas d'imaginer qu'on les verrait presque 20 ans plus tard remettre leurs costumes en cuir noir, leurs lunettes sans branche, défier les lois de la matrice. Mais Keanu Reeves et Carrie-Ann Moss reprennent bien leurs rôles, tout comme Jada Pinkett Smith et Lambert Wilson, dirigé par une seule des soeurs Wachoski, Lana. "The Matrix Resurrections" sort ce mercredi 22 décembre.

À première vue, Neo est bien vivant, dans la matrice, sans souvenir de ce qu'il a accompli par le passé, et il va revivre un éveil du système. Mais pour bien comprendre ce quatrième film, peut-être faut-il se replonger dans les concepts et les évènements de la trilogie. Si vous pensez déjà tout connaître par coeur, vous devriez obtenir 20/20 à ce test que la rédaction de France Inter a concocté pour vous.