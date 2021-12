La France accueille en 2021 son premier championnat du monde de breaking ce week-end à Paris au théâtre du Chatelet. Breaking, hip-hop ? Savez-vous vraiment tout sur cette danse et son aspect sportif ?

WDSF World Breaking Championship 2021 © Nassir Mokhtari / Théâtre du Chatelet

Les premiers championnats du monde officiels de breaking sont organisés à Paris au théâtre du Chatelet. Alors que le breakdance (ou breaking, le nom officiel de la discipline) va faire son entrée aux Jeux Olympiques, c'est un évènement scrutés par tous. Rendez-vous le 4 décembre pour une soirée mythique. Le lendemain aura lieu au même endroit, Battle Pro, le championnat de France qui fête ses vingt ans.

Pour préparer cette compétition, les B-boys et B-girls français se préparent comme des athlètes. Mais vous, savez-vous tout sur le hip-hop et le breakdance ? Pour réviser, on vous invite à suivre le cours en ligne "La danse hip-hop sur le devant de la scène" et à faire le quiz qui suit.