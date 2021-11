Avec près de 70 films comme acteur, et 40 comme réalisateur, Clint Eastwood est la dernière grande légende du cinéma... Et il ne s'arrête pas. Ce mercredi, son dernier film, "Cry Macho", est sorti dans les salles. Vous pensez être incollable sur sa vie et son œuvre ? Testez !

A 91 ans, Clint Eastwood continue à jouer et réaliser des films qui s'inscrivent dans l'histoire des Etats-Unis © AFP / VALERIE MACON

À 91 ans, Clint Eastwood est certes l'un des plus vieux cinéastes du moment, mais il est encore l'un des plus prolifiques. Dans son dernier film, "Cry Macho", qui sort en salles ce mercredi, c'est à nouveau l'acteur et le réalisateur qui se retroussent les manches. Une histoire de rodéo et de rédemption qui s'inscrit parfaitement dans l'œuvre et la vie de cette incarnation du petit peuple de la grande Amérique. Il a joué le cowboy, le soldat, le flic sans pitié, le blessé, le perdu au cours d'une carrière longue de près de 70 ans. Vous connaissez peut-être ses grands classiques, vous avez peut-être vu 200 fois "Le bon, la brute et le truand" et les cinq "Inspecteur Harry", vous adorez ses biopic, mais connaissez-vous vraiment bien Clint Eastwood ? Vérifiez en quinze questions.