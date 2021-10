Ce 22 octobre sort le nouvel album d'Elton John, "The Lockdown Sessions". Un disque collaboratif, avec entre autres Dua Lipa, Miley Cyrus, Lil Nas X, Gorillaz et Stevie Wonder. On découvre un artiste toujours au sommet de son art à 74 ans. Voici 10 choses que vous ne connaissez probablement pas sur lui, testez !

Elton John, ici en juin dernier © AFP / Phillip Faraone / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Il n'existe personne comme Elton John. Avec plus de cinquante ans de carrière, une trentaine d'albums, des tubes connus dans le monde entier, des costumes mythiques sur scène, le chanteur britannique n'en a pas terminé avec la musique. Le Covid l'a poussé à reporter plusieurs fois les concerts de sa tournée d'adieu (ses concerts en France sont reportés à 2023), mais il a mis à profit cette période loin des salles de concert pour enregistre un nouvel album, son 32ème, "The Lockdown Sessions". Sur ce disque, il invite de nombreux artistes sur de nouvelles compositions et des reprises : Dua Lipa, Eddie Vedder de Pearl Jam, Miley Cyrus, Lil Nas X, Gorillaz ou encore Stevie Wonder. En 2019, il était également au centre de l'attention avec le biopic Rocketman qui revient sur sa vie, de son enfance à son entrée en cure de désintoxication en 1990. Vous croyez tout savoir sur Elton John ? Venez tester vos connaissances.