Alors qu'une nouvelle Cité de la gastronomie et du vin ouvre à Dijon ce week-end, après Lyon, Tours, et bientôt Paris-Rungis, frottez-vous à notre quiz pour tester vos connaissances sur le bien manger (et le bien boire) à la française.

Louis de Funès incarne Charles Duchemin, parodie du grand guide Michelin, dans "L'Aile ou la Cuisse". © AFP

"Un lieu d'exception pour célébrer l'art de vivre à la française" : Dijon inaugure vendredi la première Cité internationale de la gastronomie et du vin, avec pour mission de "raconter et faire vivre" le repas français tel qu'inscrit au patrimoine de l'humanité. Alors que l'Unesco a reconnu le "Repas gastronomique à la française" comme patrimoine culturel immatériel, la France a décidé il y a quelques années, fort de cette reconnaissance, de créer un réseau de "Cités de la Gastronomie" afin de "comprendre" ce qui fait ce repas.

Après Lyon ("alimentation et santé") ouverte puis fermée en attente d'un projet remanié pour 2023, Tours ("sciences humaines et sociales") qui démarre juste et avant Paris-Rungis en 2026 ("alimentation durable et gastronomie responsable"), celle de Dijon, pour la "culture de la vigne et du vin" a été inaugurée vendredi. La capitale de la Bourgogne est en effet le point de départ de la prestigieuse "Route des Grands Crus", qui compte parmi les plus grands vins au monde, et dont les "climats" (parcelles de vignes) sont également classés à l'Unesco.

C'est l'ancien Hôpital du Saint-Esprit, un joyau architectural aux tuiles vernissées fondé en 1204, qui accueille la Cité internationale de la gastronomie et du vin (CIGV). Magnifiquement réhabilité, il a été complété d'audacieux édifices contemporains. Situé entre ville et vignes, ce site de 6,5 hectares est à la fois "au kilomètre zéro de la Route des Grands Crus et aux portes du centre historique de Dijon", deuxième plus grand secteur sauvegardé de France, et classé à l'Unesco, souligne Jérémie Penquer, directeur de la valorisation des grands projets à Dijon.