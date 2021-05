Bonne nouvelle pour les 7-12 ans (et leurs parents !) : le podcast culte de nos loupiots se décline en livre, à feuilleter dès maintenant sur notre site. Et pour aller plus loin, découvrez notre quiz, à faire en famille.

Les Odyssées - "Les grandes aventures de l'Histoire racontées aux enfants" © Radio France / France Inter / Les arènes

C'est aujourd'hui que sort en librairie "Les Odyssées - Les grandes aventures de l'Histoire racontées aux enfants", par Laure Grandbesançon (France Inter / Les Arènes). Douze récits qui mêlent humour et mystère, le tout superbement illustré. Douze récits, douze Odyssées.

Peut-être as-tu déjà écouté les 60 épisodes des Odyssées ? Ou bien fais-tu partie des petits veinards qui en ont encore à découvrir ? Dans tous les cas, si tu aimes jouer, voilà un quiz pour te permettre d'en savoir plus sur les grands aventuriers et femmes intrépides de l'Histoire.

Pssst... Si tu as besoin d'aide : toutes les réponses sont dans Les Odyssées. Mais chuuut...

Les illustrations sont de :

Cruschiform / Marco Polo

Léonard Dupond / Calamity Jane

Simon Bailly / L'homme au Masque de fer

Gazhole / Le monstre du Lochness

Nathaniel H'Limi / Toutankhamon

Karine Daisay / Shackleton

Bénédicte Muller / La grotte de Lascaux

Aline Bureau / Martin Luther King

Jeane Detallante / Aliénor d'Aquitaine

Matteo Berton / Apollo 11

