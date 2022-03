Après sept ans d'absence, celui qui est devenu l'un des chanteurs les plus influents de la scène francophone, revient avec un nouvel album très attendu, intitulé "Multitude". Mais connaissez-vous vraiment ses multiples facettes ? Venez tester vos connaissances avec notre quiz Stromae !

Le troisième album de Stromae, Multitude, sort ce vendredi 4 mars. © Maxppp / Étienne Laurent

Les fans l'attendaient avec ferveur. Neuf ans après Racine carrée, Stromae sort ce vendredi 4 mars son troisième album, Multitude. L'artiste belge a déjà dévoilé deux des douze chansons : Santé et L'enfer.

L'auteur de Alors on danse, la chanson qui l'a fait connaître au grand public en 2009, avais mis sa carrière musicale sur pause, pour des raisons de santé. Aujourd'hui, il va mieux, et remontera dès cet été sur la scène de plusieurs festivals, comme les Vieilles charrues, Garorock ou encore Rock en Seine. Avant, l'an prochain, d'entamer une tournée de concerts qui l'emmènera à travers l'Europe, les États-Unis et le Canada, en passant évidemment par la France.

D'ici là, venez tester vos connaissance avec notre quiz Stromae. À vous de jouer !

Si vous lisez cette page depuis votre smartphone, cliquez ici pour faire notre quiz.