Le comédienne et le chanteur publient, sous le nom de Lady Sir, le disque "Accidentally Yours". La conception de leur album a été croquée en BD par Fred Bernard.

Détail d'une planche de Lady sir, journal d'une aventure musicale de Fred Bernard © Glénat

En toute complicité. Raconter la conception d’un disque n’est pas un exercice aisé. Il faut osciller entre la promotion inévitable et le reportage, en évitant le regard de groupie trop enthousiaste, ou un peu fade. Dans sa nouvelle BD, Lady Sir, Fred Bernard a suivi la naissance de l’album de Gaëtan Roussel et Rachida Brakni, réunis dans le groupe Lady Sir.

Le dessinateur a pris un plaisir immense à suivre la comédienne et le chanteur à Paris et à Lisbonne, avec le regard réjoui d'un enfant dans un magasin de jouets. Ouvrant ses yeux en grand, Fred Bernard s’est inclus, à la demande du duo, dans l’histoire, se donnant la posture du candide. Puis il s’est approprié l’aventure, a mis sa touche.

Pour raconter les personnalités de Gaëtan Roussel et Rachida Brakni, il a utilisé... un jeu de l’oie ! Cela donne un carnet de voyage impressionniste et poétique au pays de la musique, le regard d'un artiste sur le travail d'un autre. Et une jolie chronique de la création artistique.

Détail de "Je rêve d'ailleurs" de Fred Bernard © Glénat

Ces artistes ont leurs propres références qui s'apparentent à la cuisine

Fred Bernard :

J'ai dessiné Gaëtan Roussel et Rachida Brakni en train d'explorer des zones pas forcément inhospitalières, mais dans lesquelles, ils vont chercher l'inspiration...

Fred Bernard commente la page ci-dessous de Lady Sir, journal d'une aventure musicale :

L'inspiration comme un brownie de Stevenson dans la page 39 commentée par Fred Bernard © Je rêve d'ailleurs/Glénat

Comment j’ai dessiné Rachida Brakni et Gaëtan Roussel

La leçon de dessin de Fred Bernard :

Lady Sir, journal d'une aventure musicale de Fred Bernard est publié chez Glénat et l'album Accidently yours de Lady Sir chez Barclay/Universel.

