Le confinement a favorisé la consultation de contenus en ligne, des séries, des films, des podcasts. Cela vaut pour les adultes et pour les enfants. Il a fallu raconter des histoires, beaucoup d'histoires. Dans ce contexte le petit boitier appelé "Ma fabrique à histoires" de la start-up Lunii a connu un essor encore.

La fabrique à histoires, de Lunii, est particulièrement adaptée aux enfants de 3 à 6 ans. © Lunii

Après voir vendu 500 000 fabriques pour les foyers français, elle compte 52 salariés, elle s'est rapprochée des hôpitaux pour enfants, a fait don de 500 boîtiers, et prépare de nouvelles fonctionnalités. Plus que jamais, pendant le confinement, le dilemme a été d'occuper les enfants tout en les éloignant des écrans. C'est à cette problématique que Lunii répond parfaitement.

Comment ça marche ? Ce sont les parents qui gèrent l'achat et le téléchargement des histoires sous formes audio et les intègrent dans la petite boite aux couleurs pastel. Les enfants eux, n'ont à faire qu'à ce petit objet à trois boutons, pour choisir et écouter des histoires écrites pour Lunii.

Le boitier n’est connecté à l'ordinateur de leurs parents qu''au moment de téléchargement des histoires. La seule restriction c’est qu’on ne peut mettre dans la Lunii que les histoires vendues par Lunii (écrites et enregistrées pour elle, à part quelques séries emblématiques comme les Monsieur Madame) et pas les milliers de podcasts et enregistrements qui pullulent sur toutes les plateformes.

En ce moment, pour ceux qui n’ont pas le boitier, Lunii propose toute de même quelques histoires téléchargeables gratuitement et à écouter sur un smartphone ou un ordinateur. Ce sont quelques titres emblématiques de son catalogue pour les enfants de 3 à 10 ans. Une offre promotionnelle dans l'espoir d'attirer plus d'acheteurs pour sa petite boîte.

Le 4 mai sera publié "Relax dans les nuages", un nouvel album qui s’inscrit dans la suite des histoires de l’album "Douce Nuit" (offert lors du téléchargement du Luniistore). "Les histoires de cet album, écrites par Sophie Nanteuil, intègrent des exercices de relaxation conçus et rédigés par Nadège Pétrel, auteure du blog Un amour au naturel. Elles prennent toute leur signification en cette période compliquée, aidant les enfants à gérer et canaliser les émotions induites par le confinement : angoisse, énervement", explique Maëlle Chassard, co-fondatrice de Lunii.

Bientôt, des histoires fabriquées maison

Jusqu'à présent l'enfant avait la liberté avec Lunii de moduler ses choix, avec une héroïne, un compagnon, un lieu et un objet, et avec cela s'agençait une histoire qui sortait de la boîte.

Dans les semaines qui viennent, Lunii proposera une fonctionnalité supplémentaire : Mon studio Lunii, permettra aux adultes d'enregistrer eux-mêmes les histories qu'ils inventent.

Maëlle Chassard explique qu'ils pourront "choisir des éléments, personnages et circonstances d'une histoire et qu'ensuite ils pourront imaginer à leur guise un conte, une épopée, des aventures. Ce qui est important c'est que les enfants retrouvent la voix de leurs parents ou grands-parents, de personnes qui leurs sont chères".

L’objectif pour Maëlle Chassard reste de "proposer des histoires aux enfants sans les soumettre aux écrans numériques".