En podcast ou en direct, passez l'été avec France Inter

Les avant-premières

La Fontaine : Une école buissonnière par Erik Orsenna

L'académicien et le fabuliste

Depuis l’enfance, les animaux de ses Fables, ne nous ont pas quitté. Mais que savons-nous de La Fontaine, sans doute le plus grand poète de notre langue française ? Tout au long de l'été Erik Orsenna nous propose une promenade au pays vrai d’un certain tout petit Jean, né le 8 juillet 1621, dans la bonne ville de Château-Thierry, juste à l’entrée de la Champagne.

Ciné qui chante par Laurent Delmas

Chaque jour, une balade enchantée au pays du cinéma... avec Sinatra et Deneuve, Darrieux et Ryan Gosling, Birkin et Fred Astaire, Depardieu et Monroe, entre autres stars.

Les choix de Jil Caplan

Gainsbourg fait son cinéma

Chansons et ciné, en route pour Rio

Des film, des chansons et Jésus

Les grands discours par Christophe Barreyre

De Martin Luther King à Robert Badinter, en passant par Simone Veil… Décrypter le contexte d’une époque, la réalité du discours et les questions qu’il pose encore aujourd’hui

Coluche et l'Abbé Pierre, deux appels à la solidarité

Robert Badinter, un plaidoyer contre la peine de mort

Villepin, le non du "Vieux Pays" à la guerre en Irak

Voyage en terre d'Outre-Mer par Anne Pastor

Kanaks de Nouvelle-Calédonie, Mahorais de Mayotte, Amérindiens de Guyane, insulaires de Polynésie... Ces citoyens français ne sont pas reconnus comme ils devraient l'être. Cet été, ils s'invitent sur le devant de la scène avec leur histoire, leur mode de vie, croyance et leur altérité.

Les sentinelles écologiques

Des savoirs pour ne pas disparaître

A l’école de la République

Lanceurs d'alerte par Claire Nouvian

UBS leaks, HSBC, LuxLeaks, Panama Papers… On n’a jamais autant parlé de corruption, de fraudes et de lanceurs d’alerte. Qui sont ces femmes et hommes par qui le scandale éclate ?

La révolution numérique : fin de l’ère du secret ?

Les rythmes d'écoute changent durant l'été. France Inter a donc imaginé pour vous des fils de podcasts spécifiques, regroupant des émissions à écouter. Des fils thématiques pour tous les moments de votre été : au bureau, sur la route des vacances , allongé sur un transat ou en faisant du sport. Et un fil musical pour celles et ceux qui aiment fredonner et danser.

