Quand vient la fin de l'été... Il est encore temps de rattraper le temps, en (ré)écoutant et téléchargeant les programmes estivaux de France Inter que vous avez peut-être manqués.

Depuis quelques jours vous découvrez et écoutez les nouveaux programmes de France Inter. Ceux et celles qui vont vous accompagner pour les trois prochaines saisons.

Mais il est toujours temps de (re)découvrir les émissions de l'été. Voyages, cinéma, littérature, information…. En voici une petite sélection

Parlez-vous cerveau ? par Lionel Naccache

Avec Lionel Naccache nous avons appris une nouvelle langue: celle du cerveau !

Lionel Naccache revendique une filiation ambitieuse du "Connais toi toi-même" de Socrate au "Ose connaître" de Kant.

Se familiariser avec notre cerveau revient à se familiariser avec soi-même

Tout au long de l'été nous avons enrichi notre lexique cérébral et découvert une langue bien vivante dont les racines plonge aux origines du Moyen-Age et au delà. Le mot cervelle par exemple apparaît déjà dans La chanson de Roland ou chez Chrétien de Troyes.

► Ecoutez et téléchargez les épisodes

Ciné qui chante par Laurent Delmas

Chaque jour, une balade enchantée au pays du cinéma... avec Sinatra et Deneuve, Darrieux et Ryan Gosling, Birkin et Fred Astaire, Depardieu et Monroe, entre autres stars.

► Ecoutez et téléchargez l'émission

Blockbusters par Frédérick Sigrist

Une plongée dans ces hits du cinéma / de la littérature, ces albums de légende, ces séries inoubliables…

► Ecoutez et téléchargez l'émission

Les grands discours par Christophe Barreyre

De Martin Luther King à Robert Badinter, en passant par Simone Veil… Décrypter le contexte d’une époque, la réalité du discours et les questions qu’il pose encore aujourd’hui

► Ecoutez et téléchargez l'émission

Le temps d'un bivouac par Daniel Fiévet

Qu’ils soient scientifiques, écrivains, documentaristes, photographes ou simples globe-trotteurs, tous ont en commun le goût de l’aventure et de l’inconnu. Dans Le temps d’un bivouac, ces aventuriers modernes racontent ces ailleurs où nous n’irons sûrement jamais. Ils nous disent ce que leurs voyages leur ont appris.

► Ecoutez et téléchargez l'émission

Un été avec Homère par Sylvain Tesson

Embarquez avec Homère pour une navigation héroïque et magique dans deux poèmes ineffables : "l'Iliade" et "l'Odyssée", la guerre de Troie et le retour d'Ulysse à Ithaque…

► Ecoutez et téléchargez l'émission

Lanceurs d'alerte par Claire Nouvian

UBS leaks, HSBC, LuxLeaks, Panama Papers… On n’a jamais autant parlé de corruption, de fraudes et de lanceurs d’alerte. Qui sont ces femmes et hommes par qui le scandale éclate ?

► Ecoutez et téléchargez l'émission

La Fontaine : une école buissonnière par Erik Orsena

Depuis l’enfance, il est notre ami. Et les animaux de ses Fables, notre famille. "Je me sers d'animaux pour instruire les hommes" ....

► Ecoutez et téléchargez les épisodes

Voyage en terre d'Outre-Mer par Anne Pastor

Kanaks de Nouvelle-Calédonie, Mahorais de Mayotte, Amérindiens de Guyane, insulaires de Polynésie... Ces citoyens français ne sont pas reconnus comme ils devraient l'être. Cet été, ils s'invitent sur le devant de la scène avec leur histoire, leur mode de vie, croyance et leur altérité.

► Ecoutez et téléchargez l'émission