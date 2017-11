Une recette d'Alessandra Pierini

Saucisses de Toulouse © Getty

Recettes pour 6 personnes.

300gr de saucisse (idéalement de Brà mais, à défaut, une bonne saucisse de Toulouse poivrée)

200gr de viande de veau hachée (escalope)

200gr de purée de tomates bien dense

1 échalote

1 carotte moyenne

½ côte de céleri

1 verre de Barolo (ou un vin rouge assez corsé) •

5 feuilles de sauge, 1 feuille de laurier, 1 brin de romarin

Huile d’olive

Faites revenir l’échalote, la carotte et le céleri finement hachés dans une casserole avec 3 cuillères d’huile d’olive. Rajoutez la viande de veau hachée et faites-la revenir quelques minutes, arrosez-la avec le vin, laissez-le s’évaporer et rajoutez les herbes aromatiques. Salez et poivrez légèrement.

Égrainez à la fourchette la chair à saucisse, incorporez-la à la préparation et laissez revenir le tout pendant 2 minutes. Rajoutez la purée de tomates et continuez la cuisson à feu modéré encore pendant 20 minutes.

Pendant ce temps, vérifiez la fluidité de la sauce et, si nécessaire, rajoutez un peu de vin bouillant.

(Ré)écouter On va déguster : Cucina piemontese