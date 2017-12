La galerie parisienne Huberty & Breyne Gallery présente la première rétrospective jamais dédiée à la star de Pif Gadget : Rahan, personnage emblématique de la bande dessinée. 160 planches et 60 dessins originaux signés André Chéret et Roger Lécureux ont été sortis des archives f

Rahan est paru pour la première fois le 3 mai 1969 © Lécureux/Huberty & Breyne Gallery

Qui est Rahan ?

Rahan est un homme vivant en slip dans la jungle, et avec un collier à cinq griffes autour du cou. Ça vous rappelle Tarzan ? Détrompez-vous, Rahan est différent. Il est capable d'apprendre les règles de la démocratie à des hommes préhistoriques, il leur apprend à ne pas se fier aux sorciers. Grâce à lui, ils découvriront que le feu des volcans n'est pas la colère des esprits ou des dieux, mais un phénomène naturel. Ce grand blond sans chaussure, muni d'un coutelas, et musclé comme un bodybuilder est un rationnel qui éclaire l'obscurantisme, et propage de nouvelles techniques. Il enseigne les valeurs de paix, de justice, de courage, sagesse et de loyauté. Distribué par Pif Gadget, Rahan est de gauche, Tarzan est de droite.

Rahan , La mangeuse d'hommes / Lécureux/Huberty & Breyne Gallery

Rahan a fait le succès de Pif Gadget

Avant de s'appeller Pif Gadget, le magazine s'appelait Vaillant. André Chéret est présent dès le premier numéro de Pif avec Rahan. Il ne cessera jamais de dessiner l'histoire de ce héros rugissant à partir des scénarios de Roger puis de son fils Jean-François Lécureux.

Rahan a fait les plus beaux jours de Pif Gadget, dont le tirage dépassait les 500 000 exemplaires par trimestre. Il a même atteint le million, faisant de la revue la plus vendue en Europe.

Rahan, l'Ile des morts-vivants / Lécureux/Huberty & Breyne Gallery

Rahan en dix dates

3 mai 1969 : numéro 1 de Pif Gadget, naissance de Rahan 1973 : premier album, Les Âges Farouches 1977 : le n°443 de Pif Gadget paraît avec à la Une "La Mort de Rahan". Le numéro atteint le million d’exemplaires. 1984-1987 : Rahan L’Intégrale n°1 à 42 (mensuel) 1987 : série d’animation française d’après la Bande Dessinée originale Rahan, Fils des Âges Farouches 1998 : Jean-François Lécureux débute la co-scénarisation des aventures de Rahan 1999 : Jean-François Lécureux succède à son père, Roger Lécureux 2009 : Seconde adaptation des aventures de Rahan, Fils des Âges Farouches, d’après la bande dessinée. La société Xilam produit 26 épisodes 2011 : Les Éditions Alataya rééditent 67 albums des aventures Rahan dans la Collection Cobra 18 février 2015 : Dernier album de Rahan, Les Fantômes du Mont Bleu