Nadia Paprikas était l'invitée de François-Régis Gaudry dans "On va déguster" ce week-end. Voici une des recettes qu'elle nous livre, tiré de son livre "Maroc en 4 ingrédients".

Yaourt marocain recette de Nadia Paprikas extraite de son livre "Maroc en 4 ingrédients" aux éditions Mango © Aimery Chemin

Pour 4 personnes

Préparation : 15 minutes • Cuisson : 5 minutes

Repos : 8 heures

Ingrédients :

2 yaourts nature

2 cuillerées à soupe d’eau de fleur d’oranger

6 cuillerées à soupe de sucre

1 litre de lait entier

++ Vous pouvez remplacer l’eau de fleur d’oranger par un autre parfum de votre choix

Versez le lait et le sucre dans une casserole et portez à ébullition.

Dans un saladier, mélangez au fouet les yaourts nature et l’eau de fleur d’oranger.

Versez petit à petit le lait chaud sur le yaourt tout en mélangeant.

Répartissez le mélange dans 4 récipients (petits bols, ramequins...). Préchauffez votre four à 200 °C (th. 6-7) pendant 10 minutes puis éteignez-le.

Mettez les bols dans le four éteint mais chaud et laissez-les 8 heures dans le four, ils formeront une délicate petite croûte sur la surface.

Placez les bols au réfrigérateur avant de les déguster.

