Si les footballeurs et les basketteurs ont habitué le public à pousser la chansonnette, le cyclisme avait échappé au phénomène. L'Equipe Astana a décidé de casser les codes en 2019 avec le "First Ever Pro Cycling Rap", le premier rap d'une équipe professionnelle de cyclisme.

Capture d'écran du clip "Astana Pro Team - First Ever Pro Cycling Rap" (chaîne Youtube officielle @ Astana Pro Team)

Plus qu'un rap, il s'agit d'un clip dont le titre résume à lui seul son ambition : faire le buzz sur les réseaux sociaux. De ce côté, le pari est plutôt réussi : des centaines de milliers de vues, bien plus que les contenus habituellement publiés par l'équipe. Pour le chant, ce sont les coureurs Laurens De Vreese, Jakob Fuglsang et Omar Fraile qui assurent le flow, sous la houlette de leur directeur sportif Alexandr Vinokurov.

Tout a l'air de commencer comme une blague entre cyclistes

Ils s'expriment dans différentes langues, prennent la pose et ça sent la grosse parodie. Salle de musculation, voitures et Vino la casquette de travers, le clip présente tous les coureurs de l'équipe.

Et puis la réalisation soignée montre un visage plus professionnel

Cet objet n'a rien d'amateur. C'est à ce moment que nos rappeurs de circonstances citent la marque de leurs vélos, expliquent qu'Astana vient du Kazakhstan. Tous ces petits détails nous laissent à penser que cette vidéo faite pour buzzer n'est peut-être qu'un coup de com' et n'a rien de spontané.

Coup de com' d'Astana ?

Astana a souvent défrayé la chronique et a connu des affaires de dopage. Derrière ce premier rap d'une équipe de cyclisme professionnel, il y a vraisemblablement l'objectif de soigner le déficit d'image. Il est d'ailleurs peu question de course cycliste, à l'exception notable de Paris-Roubaix… une course que l'équipe Astana n'a jamais remportée.

