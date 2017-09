La Switch de Nintendo accueille une version renommée (un peu pompeusement) d'un jeu déjà largement reconnu comme une référence. Plaisir pas franchement neuf, mais intact.

Quatre ans après Rayman Legends reste l'un des jeux d'action les plus addictifs de sa génération © Ubisoft

Il est assez étrange de se dire que c'est de l'une des plus grosses entreprises de l'industrie du jeu vidéo (Ubisoft) qu'est arrivé, en 2013 (ça ne nous rajeunit pas), ce petit bijou d'artisanat passionné qu'est Rayman Legends. Au fil des années, il n'a pas pris une ride, et revient agrémenté de quelques petites nouveautés sur la Switch de Nintendo. Mariage heureux, puisque le côté à la fois portable et convivial de la machine donne presque l'impression qu'il y a quatre ans, le jeu avait été développé en imaginant cette future console, comme suite à une heureuse prémonition.

La série Rayman, c'est l'histoire d'un diamant. Prometteur mais quand même un peu brut à ses débuts (le premier épisode sur Playstation était aussi charmant que difficile, et paraît aujourd'hui un peu rigide), nettoyé et peaufiné à l'époque de la 3D (Rayman 2 et 3, épisodes diversement mémorables), et enfin taillé, retaillé et encore retaillé jusqu'à revenir à des choses simples et belles. Ainsi était né Rayman Origins, qui retrouvait un design en 2D, des visuels dessinés du plus bel effet, et une jouabilité ramenée à son plus simple appareil. Avant d'aboutir, après encore un peu plus de travail, àRayman Legends, pierre précieuse parfaite, accessible à n'importe quel joueur même débutant tout en offrant un challenge à la hauteur à celui qui veut en retourner le moindre recoin.

Petit miracle sans aucune ride

C'est toute la magie de Rayman Legends, quelle que soit la version. Tout est fait pour attirer le joueur, lui agripper la main et ne plus la lâcher. Visuellement, c'est splendide (le design très cartoonesque du jeu le préserve presque totalement ). À l'oreille, c'est doux et entraînant.Et en terme de plaisir de jeu, par une alchimie savante, on y trouve ce que l'on y apporte.

Vous avez simplement joué à Super Mario en 1985 et rien depuis ? Les contrôles se limitent globalement à courir, sauter, et frapper. Vous voulez simplement vous balader à travers les niveaux ? Le jeu vous propose de les explorer dans l'ordre qui vous arrange, et vous indique même sur lesquels vous aurez ou non des difficultés. Vous êtes plutôt du genre à épuiser totalement un jeu, et à y chercher la performance ? Finir l'intégralité du jeu en réussissant chaque défi, en trouvant chaque secret et en récoltant chaque point disponible vous prendra des jours entiers.

Des heures d'humiliation parentale en perspective

Le jeu original permettait déjà de jouer de un à quatre joueurs, la version Switch conserve cette possibilité et l'étend : désormais, il est possible de jouer n'importe où avec un.e ami.e et même ses enfants. Le jeu prend alors une dimension supplémentaire via son système d'entraide : si l'un des joueurs meurt, il peut être sauvé par un autre joueur (à condition que ce dernier y parvienne sans y passer lui aussi). De quoi utiliser le talent manette en main de votre petit dernier pour compenser votre éventuelle incapacité à franchir un passage un peu délicat.

On trouvera bien une (relative) faiblesse à cette nouvelle version : si vous avez déjà épuisé le jeu sur une autre console, s'y replonger n'aura pas forcément le même charme. En revanche, la perspective de pouvoir y rejouer partout en mode portable est séduisante. Bref, si vous aimez les jeux d'action et que pour une raison incongrue, vous étiez jusqu'ici complètement passé à côté de Rayman Legends... Qu'est-ce que vous faites encore là ?