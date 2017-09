La Monnaie de Paris dévoile ses trésors à travers son bâtiment et ses ateliers.

Reconstitution 3D de la Monnaie de Paris © Emissive

Après 5 ans de travaux, le projet de transformation du site parisien de la Monnaie de Paris s’achève pour donner naissance au 11 Conti - Monnaie de Paris, dont les portent ouvriront au public le 30 septembre 2017.

Les travaux terminés, le Musée du 11 Conti vous propose un parcours novateur autour des métiers d'art et des secrets de la monnaie.

Les étapes de ce parcours conduiront le public au devant des ateliers d'art, et à la découverte des collections patrimoniales qui n'ont jamais été, pour certaines, révélées.

Ainsi le visiteur comprendra : Comment fabrique-t-on ? et Pourquoi fabrique-t-on ?

Le visiteur sera acteur de son expérience. Celle-ci sera conçue dans une optique de design universel, c'est-à-dire conviviale et accessible au plus grand nombre.

► À travers ce parcours, l'ambition de la Monnaie de Paris est de :

mettre en valeur les métiers qui garantissent la qualité de la production ;

créer des vocations ;

faire connaitre l’institution et ses projets de développement à un large public ;

créer un lien privilégié entre le visiteur, les créateurs, les artisans, l’art contemporain et nos productions.

Vue sur Grand monnayage / Monnaie de Paris ArtefactoryLab

► Une fenêtre sur l'excellence à la française

Cent-cinquante ouvriers travaillent Quai de Conti, une trentaine d'entre eux occupe des métiers d'art. Chacun œuvre au quotidien pour l’amélioration et l’innovation des techniques et des productions. A ce titre, ils sont au cœur du parcours expérientiel.

Le visiteur sera notamment invité à rencontrer les artisans d’art et à découvrir leurs secrets grâce aux vues directes sur certains ateliers mais aussi à travers des vidéos, des interactifs, des manipulations de machines ainsi que d’objets spécialement fabriqués par nos ateliers.

Le parcours montrera dans le même temps la modernité d’une entreprise qui a su adapter son industrie pour rester créative et compétitive, en collaborant avec des artistes contemporains et en développant de nouvelles techniques de fabrication.

Par exemple, le visiteur découvrira que notre projet c’est aussi le retour de la production dans le Grand Monnayage. Depuis 2014, des presses ont repris place dans cet espace après 41 ans d’absence. Ainsi ce lieu classé Monument Historique renoue avec sa fonction d'origine : celle de battre monnaie.

Manipulation multimédia de la Frappe au balancier / Monnaie de Paris Du & Ma

► 1 hectare de terrain de jeux

Un parcours gratuit, sous forme de promenade extérieure, dans les cours, passages et jardin accessibles à tous les publics.

Le but est de faire découvrir l'histoire du bâtiment, et ses liens indéfectibles avec l'institution et ses ateliers. Le visiteur pourra, grâce à des stations et des vidéos découvrir les secrets de cette architecture néoclassique conçue pour la frappe de la monnaie au XVIIIème siècle, en plein coeur de Paris, quai de Conti.

► Faire rayonner les collections

L'étude scientifique de ces collections patrimoniales, comptant quelques 140 000 objets, dont 20% de monnaies, a permis de sélectionner environ 1 500 objets et 600 iconographies qui seront exposés pour expliciter des thématiques parlant d'Histoire, d'Histoire de l'art, de techniques, de physique et chimie, d'économie, de création,…

Le parcours permettra une mise en regard constante des objets anciens et des productions contemporaines témoignant de la transmission de nos savoir-faire. Plus d’un tiers des collections présentées seront renouvelées chaque année. Des expositions-dossiers viendront compléter les thématiques du parcours plusieurs fois par an. Ces collections d’exception seront mises à l'honneur : pièce d’un kilo en or, médailles de prestige, bronzes d'art, innovation technologique et trésors…

Sources Monnaie de Paris

Escalier d'honneur, Monnaie de Paris / Monnaie de Paris

L'ouverture de la Monnaie de Paris à la création contemporaine se prolonge par des collaborations avec de grands créateurs qui signent de nouvelles collections (Philippe Starck, Karl Lagerfeld, Sempé, et dernièrement Jean-Paul Gaultier), avec son conseiller artistique pour les médailles, Christian Lacroix ou encore avec de grandes maisons de luxe (Chanel, Cartier, Baccarat, Goyard, Hermès, Cité de la céramique de Sèvres, Van Cleef…).