Invité de l'émission Grand bien vous fasse, Grégory Cohen a donné sa recette pour une entrée au réveillon. Une recette de chef, mais pas si compliquée.

Les ingrédients

Il nous faut :

4 œufs,

200 grammes de champignons,

une demi échalote émincée finement,

quelques feuilles de persil plat émincées finement,

un café ristretto (un café très serré),

une seringue à acheter chez son pharmacien à qui on demande une aiguille fine,

deux tranches de pain de campagne découpées en petits dés

et une belle noisette de beurre environ 25 grammes.

Cuire ses œufs

L'œuf parfait, c'est un œuf dont le blanc et le jaune vont avoir coagulé de façon homogène. Le blanc va avoir coagulé, le jaune va rester complètement cru et c'est pour ça qu'on dit qu'il est parfait.

Pour cela, il devra cuire à 64 degrés et pendant 50 minutes environ.

En gros, on connaît la cuisson basse température avec notre gigot de sept heures. Et là, on va faire quelque chose d'un peu différent, plus court.

Réaliser ensuite une tombée de champignons

Pour cela, on va faire suer les échalotes avec une noix de beurre et un trait d'huile. On le fait pour que le beurre ne brûle pas et on va réserver nos échalotes.

Ensuite, dans la même poêle bien chaude, on va saisir et colorer les champignons à vif. Il faut que la poêle soit très chaude pour que les champignons ne lâchent pas de leur eau.

Ensuite, on va rassembler les échalotes, les champignons et le persil plat. On met ça de côté.

On fait fondre le beurre et on attend qu'ils deviennent noisette. C'est cette fameuse couleur un petit peu marron et cette odeur noisette.

On met alors les dés de pain qui vont absorber le beurre. On va laisser cuire jusqu'à ce qu'il soit croustillant.

Le montage

On place dans chaque assiette les croûtons, la tombée de champignons. On casse l'œuf dessus et à l'aide de la seringue remplie de café ristretto, on va venir piquer délicatement le jaune de l'œuf et injecter du café en son cœur.

Une pincée de sel, un tour de moulin à poivre et le tour est joué.

Alors, le goût de cet œuf coulant avec cette pointe de café, le croustillant des croûtons et le fondant des champignons est un régal. Ça nous rappelle un peu les œufs mouillettes. C'est surprenant !

