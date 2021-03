L'anthropologue Françoise Héritier, le sociologue Edgar Morin, les philosophes Elie Wiesel, Michel Serres, Lucien Jerphagnon, Robert Misrahi, André Gorz, la scénariste Marceline Loridan-Ivens, le journaliste et cinéaste Claude Lanzmann partagent leur expérience de vie, leur modèle, leur idéaux comme leur désillusions.

Françoise Héritier

Françoise Héritier était l'invitée de François Busnel en 2012 à l'occasion de la sortie de ouvrage "Le sel de la vie". Elle revient sur tout ce qui peut alimenter notre goût de l'existence, tous les éléments de la vie qui permettent de mieux l'enrichir. Elle délivre ceux qu'elle a souvent cultivés, les plaisirs anodins, toutes les sensations de plaisirs en somme qui fondent notre moteur intime.

Le témoignage de Françoise Héritier

Elie Wiesel

Le Prix Nobel de la Paix signait en 2011 "Cœur ouvert". Après avoir été opéré du cœur, le philosophe a souhaité partager ses sentiments quant à l'exercice qui a été celui de penser le passage de la vie à la mort. Comment la peur de mourir s'est-elle transformée en devenant un formidable créateur d'émotions et d'interrogations redonnant au contraire toute sa beauté à la vie ? Un petit traité pour combattre au contraire la peur de la mort.

Michel Serres

En 2013 le philosophe publiait "Petite Poucette" et évoquait ce qui était pour lui, "l'apparition d'une humanité nouvelle", réflexion à travers laquelle il a voulu interroger les enjeux des nouvelles technologies, les formidables changements des représentations que cela a permis d'opérer, de même que les modifications dans les manières de penser l'espace, d'appréhender la connaissance et l'information.

Lucien Jerphagnon

Il figure parmi les plus grands penseurs et vulgarisateurs de l'histoire de la philosophie, reconnu pour son style atypique toujours emprunt d'humour. En 2011, il disparaissait à l'âge de 90 ans alors qu'il venait de faire paraitre son nouveau livre De l'amour, de la mort, de Dieu et autres bagatelles. Il partageait ses souvenirs, ses anecdotes, ses pensées, celles qui l'ont mené de Jankélévitch à saint Augustin et les raisons pour lesquelles il a fait de la philosophie sa vocation.

Robert Misrahi

Partez à la rencontre la la philosophie de la joie et du bonheur à travers le témoignage d'un des plus grands philosophes à y avoir contribué. Son œuvre n'est pas en reste tant il aura formé maintes et maintes générations d'étudiants. À l'occasion de la sortie de son livre entretien, il se confiait sur son itinéraire, sa réflexion philosophique plus que jamais originale, celle qui a consisté à rassembler la philosophie érudite et celle du grand public.

Marceline Loridan-Ivens

Un formidable échange de cinq épisodes, à travers lesquels la cinéaste et résistante rescapée de la Shoah retrace son enfance, son quotidien dans ce camp à Auschwitz-Birkenau, un souvenir qui aura à tout jamais conditionné ses pensées, ses réflexions, sa vie après les camps et sa carrière cinématographique.

Claude Lanzmann

Le journaliste, écrivain et cinéaste, auteur du documentaire "Shoah", consacré à l’extermination des juifs pendant la seconde guerre mondiale, est venue nous confier le récit de sa vie le temps de quatre émissions. Il évoque tour à tout les années de résistance, son engagement dans les jeunesses communistes, ses travaux exceptionnels sur la Shoah, ses souvenirs avec le comité de rédaction des Temps modernes, sa rencontre avec Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre, et la guerre d'Algérie.

André Gorz

Il reste dans nos mémoires comme un des critiques majeurs de notre époque. Dans une série de quatre émissions, le journaliste et écrivain Michel Contat, le politologue et philosophe Dick Howard, le député européen Daniel Cohn-Bendit et la sociologue Dominique Méda rendent hommage au grand philosophe en racontant son œuvre, notamment sur le passage de sa réflexion politico-philosophique vers l’écologie politique mais aussi sur sa fameuse Lettre à D, son récit le plus intime à celle qui fut sa femme Dorine.

Edgar Morin

Cette série d'émissions vous propose de redécouvrir l'œuvre d'Edgar Morin, son parcours, ses réflexions, ses désillusions aussi, ses remises en question, celles de toute une vie, à travers son Autocritique (publiée en 1959). Une autobiographie par laquelle il a souhaité transmettre la progressive résilience dont il a dû faire preuve pour édifier son entendement critique et s'affranchir notamment de son idéal communiste qui a structuré une longue partie de sa vie. Ou comment Edgar Morin est devenu sociologue.

