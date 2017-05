Une biographie de Monet en bande dessinée et la réouverture annuelle des jardins de la maison du peintre donne l’occasion de revisiter la vie de l’artiste impressionniste

Détail de la couverture de Monet, nomade de la lumière © Rubio et Efa/Le Lombard

Les Nymphéas, Impressions au soleil levant, Les Coquelicots, La femme à l’ombrelle… Ses tableaux sont mondialement célèbres, la personnalité, et l’histoire de Monet sont, elles, moins connues. La bande dessinée de d’Efa et Rubio permet de redécouvrir son parcours.

Monet apprend les bases de la peinture grâce à Eugène Boudin vers 1858 alors qu’il est encore jeune. Très vite il n’a de cesse de vouloir peindre en lumière naturelle. Il étudie la peinture, et fréquente Renoir, Sisley, Bazille, ou Pissaro… Mais il continue de chercher sa propre voie : il veut retranscrire le ressenti, les impressions, du peintre face à un paysage ou à une scène. Quitte à abandonner des précisions. En raison de cette exigence, ses toiles trop novatrices pour l’époque rencontrent peu de succès.

Monet peintre maudit jusqu'à 40 ans

Seul un tableau en 1866, La Femme en robe verte, portrait de sa première femme Camille lui rapporte un peu d’argent. Jusqu’à l’achat de ses toiles par le marchand Paul Durand-Ruel dans les années 1880, il mange de la vache enragée. D’autant que, père de deux enfants, il tombe amoureux d’Alice Hoschedé, qui en a déjà quatre, et lui propose de s'occuper de toute la famille.

La bande dessinée raconte en voix off la pauvreté des débuts, et le doute du peintre. Précise, dense et documentée, elle n’esquive pas l’aspect égoïste de cette vie dédiée à la peinture. On passe un bon moment avec ce livre au dessin très classique, mais plutôt agréable, dont le joli jeu de couleurs sert le propos pédagogique.

Efa et Rubio à Giverny © Radio France / AD/France Inter

Rencontre à Giverny dans la maison de Monet avec Efa et Rubio

Monet délivre un message de rébellion aux artistes d'aujourd'hui

Rubio traduit par Efa :

Comment j’ai dessiné Monet

La leçon de dessin d’Efa :

MONET, nomade de la lumière, d’Efa et Rubio paru aux éditions du Lombard dans la collection Contrechamp

