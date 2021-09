La pianiste Marie-Catherine Girod s'est lancée dans des recherches de partitions oubliées. Elle vient de sortir sur le label Miraré, l'album "Regards de Femmes" qui rassemble 17 compositrices oubliées, du 18ème au 20ème siècle.

Marie-Christine Girod

Grâce au mouvement #metoo et au travail sur la parité, on redécouvre des grandes femmes compositrices de la musique classique. Le matrimoine de la musique classique réserve encore de belles surprises. Sur l'album on retrouve des noms connus comme Lili Boulanger, Mel Bonis ou Fanny Mendelssohn. Des femmes puissantes à leur époque, mais qui sont tombées peu à peu dans l'oubli.

Obligées de prendre des pseudonymes

Marie-Catherine Girod leur redonne la place qu'elles méritent. "Les femmes écrivaines au XIXe ont souvent été obligées de prendre des pseudonymes", explique la pianiste. "Pas tellement les compositrices qui ont écrit sous leur vrai nom. Bien sûr, elles ont eu du mal à exister, mais elles se faisaient entendre même quand elles n'étaient pas des interprètes comme Clara Schumann." Et d'ajouter :

"De leur vivant, elles se sont bagarrées. Mais par exemple, Louise Farrenc était professeur au CNSM, elle a obtenu d'avoir le même salaire qu'un homme. Elle a enseigné à des hommes puisque autrefois, les classes homme et femme étaient séparées en classe de composition."

Des œuvres inexploitées

Parmi les coups de cœur de Marie-Catherine Girod figure Jeanne Barbillion, morte en 1992 à l'âge de 96 ans, elle laisse une trentaine d'œuvres totalement inexploitées. "Ça a vraiment été un coup de foudre. C'est une pépite. Quand j'ai lu la partition, je me suis dis que je tenais quelque chose de détonnant, de rare, de très beau."

Marie-Catherine Girod espère que ce matrimoine trouve sa place dans les concerts à côté des hommes compositeurs, toujours majoritaires.