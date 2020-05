La Croisette et les cinéphiles sont privés du festival de Cannes cette année. Qu'importent les paillettes et le tapis rouge, le cinéma se décline toujours sur France Inter.

Depuis quelques années, le festival propose des rencontres, conversations et autres masterclass avec des réalisateurs et acteurs ou actrices. L'occasion pour les festivaliers d'un dialogue "cinéphilique".

John Carpenter

Dans le cadre de La Quinzaine des réalisateurs, la société des réalisateurs de films lui a remis le Carrosse d’or. L'occasion pour le réalisateur de donner une masterclass. Ce sont les réalisateurs Katell Quillévéré et Yann Gonzales qui ont interrogé John Carpenter, celui qui a renouvelé et politisé le cinéma de genre (polar, science-fiction, horreur)...

Martin Scorsese

Quelques-uns de ses grands films ont été présentés à Cannes. Certains ont été primés. Martin Scorsese aime le cinéma. Vraiment. C'est un cinéphile engagé et un réalisateur respecté. En 2018 avant de lui remettre Le Carrosse d'Or, la Société des Réalisateurs de Films lui a proposé d'échanger avec quelques uns de ses "collègues". Une conversation entre Martin Scorsese et les cinéastes Jacques Audiard, Bertrand Bonello, Cédric Klapisch et Rebecca Zlotowski.

Sylvester Stallone

Sylvester Stallone a également accepté de se livrer à l'exercice de la Masterclass. Une rencontre au cours de laquelle il a été question de résilience, de voix trop grave, de rapport au corps, d'inspiration et même de tortues... Une conversation menée par Didier Allouch.

John Travolta

L'acteur évoque sa filmographie. Son expérience avec Quentin Tarantino dans Pulp fiction (le film avait obtenu la Palme d'or en 1995) et lui un oscar pour son rôle. Il évoque aussi un autre de ses grands succès, La fièvre du samedi soir, Grease et il n'hésite pas à évoquer quelques uns de ses échecs. Ces films sur lesquels le public ne l'a pas suivi.

Christopher Nolan

Grand cinéphile, le réalisateur de Dunkerque avoue notamment une passion pour l’œuvre de Stanley Kubrick et pour 2001 : L’Odyssée de l’espace.

La rencontre est animée par Philippe Rouyer, historien et critique français. La traduction est assurée par Massoumeh Lahidgi.

Zhang Ziyi

C'est dans la salle Bunuel du palais des festival qu'à eu lieu cette Masterclass. là-même ou fut présenté en projection presse, un matin de mai 2000, Tigre et dragon de Ang Lee, qui révéla la comédienne mais aussi l'experte dans l'art du combat.

L'actrice évoque avec Yves Montmayeur, l'historien et réalisateur qui mène la conversation, ce tournage. Elle avait tout juste 19 ans.

Ryan Coogler

C'est tout auréolé de l'énorme succès de Black Panther que Ryan Coogler était à Cannes. Une rencontre animée par Elvis Mitchell, critique et journaliste américain.

Les playlists de....

Pour fêter le 50ème anniversaire de La Quinzaine des Réalisateurs, 5 cinéastes ont créé 5 playlists spéciales. Retrouvez celles de :

--> Jim Jarmusch

Dandysme désabusé, ascétisme, attirance pour les marginaux, le quotidien étrange ou décalé... tout était déjà là dès son film de fin d'étude. Jim Jarmusch a grandi dans un cinéma. Celui où sa mère le laissait régulièrement pendant qu'elle faisait les courses. Une culture cinématographique qu'il a étayée ensuite à la Cinémathèque française.

--> Damien Chazelle Le réalisateur de La La Land a une passion pour le jazz et pour le comédie musicale française. Des passions qui habitent ses films. Sa playlist lui ressemble. Elle est marquée par sa double culture franco-américaine. On y retrouve aussi bien les grandes signatures du jazz américain que la chanson française d'hier et d'aujourd'hui, le tout ponctué par quelques notes de Classique.

