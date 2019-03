Chaque samedi sur France Inter, pendant dix-huit ans, de 13h20 à 14h, Patrick Pesnot dévoilait à ses auditeurs les coulisses d'affaires politico-judiciaires avec l'aide de son complice, le mystérieux "Monsieur X", parfois présenté comme un ancien des services secrets.

Le principe de l'émission Rendez-vous avec X est immuable : pendant 40 minutes, Monsieur X raconte au micro de Patrick Pesnot des histoires étonnantes sur les dessous de l'histoire contemporaine. Des tournures de langage sont devenues célèbres comme le fameux : "n'allons pas trop vite" distillé régulièrement par Monsieur X pour prolonger le suspense.

Pourtant, un jour de juin 2015, le journaliste annonce qu'il tire sa révérence radiophonique pour d'autres aventures. Alors ? Quid de l'identité de "Monsieur X" ? Est-il d'origine russe, ancien de la Résistance, du Sdece (ancêtre de la DGSE), ex-agent en Israël, à Berlin ou est-il le porte-parole d'un collectif d'anciens espions ? En attendant peut-être une réponse un jour, retour sur quelques émissions.

"Reagan contre Kadhafi"

57 min Reagan contre Kadhafi Par Rendez-vous avec X

Peu après son entrée en fonction, en 1981, Ronald Reagan expulsait les diplomates libyens de Washington après la diffusion d'informations selon lesquelles des équipes d'assassins ciblaient les diplomates américains. Ronald Reagan avait alors qualifié Kadhafi de "chien enragé du Moyen-Orient". Depuis, le président américain ne cessait d'accuser la Libye, comme plus tard l’Irak, d’être le principal foyer de diffusion du terrorisme dans le monde entier.

Monsieur X ne peut s'empêcher de penser qu’il existe des guerres dont l’objectif est la lutte contre le terrorisme et qu'elles sont d’abord à "usage interne"…

"Tchétchénie : la guerre coloniale des russes"

1h 4min Tchétchénie : la guerre coloniale des russes Par Rendez-vous avec X

Entre 1994 et 1996, peu de temps après le démantèlement de l’Union soviétique, une première guerre oppose les indépendantistes tchétchènes et Moscou. Trois ans plus tard, en septembre 1999, les Russes commencent à bombarder la Tchétchénie. Les troupes de Vladimir Poutine entrent dans le pays en octobre. Il s'agissait pour Moscou d'une "opération antiterroriste" justifiée par les attentats d'août et septembre 1999 en Russie et qui ont fait 293 morts.

Monsieur X, qui avait promis de parler de la question tchétchène et de son instrumentalisation par le Kremlin, rappelle qu'il ne faut pas oublier que les deux derniers présidents russes, Boris Eltsine et Vladimir Poutine, ont conforté leur pouvoir ou même y ont accédé grâce à la guerre en Tchétchénie.

"Portugal : la révolution des œillets"

1h 2min Portugal : la révolution des œillets Par Rendez-vous avec X

La "Révolution des œillets", au soir du 25 avril 1974, a renversé en un jour le régime salazariste. Cette dictature contrôlait le pays depuis plus de trente ans. Une Révolution bien qu'initiée par des militaires, reste "pacifique"et a contribué à restaurer la démocratie au Portugal.

Monsieur X se souvient et nous raconte ces événements portugais. Une histoire où rôde l’ombre des services secrets.

"Docteur Khan et la bombe pakistanaise"

1h 4min Docteur Khan et la bombe pakistanaise Par Rendez-vous avec X

Le père de la bombe atomique au Pakistan, le Docteur Khan est un héros national pour ses admirateurs. C'est lui, assure-t-on, qui a rendu leur fierté aux Pakistanais et lavé leur honneur des humiliations à répétition infligées par l'armée indienne. Mais il est aussi considéré par ses détracteurs comme un dangereux artisan de la prolifération nucléaire.

Monsieur X révèle comment les Etats-Unis, mais aussi la France, relayés ensuite par la Chine, ont joué les apprentis sorciers en aidant le Pakistan dans cette course à l’atome.

"Sebrenica. La honte et l’abandon"

59 min Sebrenica. La honte et l’abandon Par Rendez-vous avec X

A Srebrenica, en Bosnie-Herzégovine au mois de juillet 1995 durant la guerre de Bosnie-Herzégovine du 11 au 17 juillet 1995, plusieurs milliers de musulmans bosniaques furent exterminés par des paramilitaires serbes.

Monsieur X revient sur cette tragédie.

"J.F. Kennedy : autopsie d’un assassinat"

1h 8min J.F. Kennedy : autopsie d’un assassinat Par Rendez-Voux avec X

Nous avons tous en tête cette image : le 22 novembre 1963, à Dallas, pendant une période préélectorale, John F. Kennedy est en visite. Le cortège présidentiel traverse la ville lentement, se faisant acclamer par la foule. Alors que la limousine décapotée passe sur Dealey Plaza vers 12h30, des coups de feu retentissent. Le président est touché. Aussitôt transporté au Parkland Hospital, il est déclaré mort à 13h. Depuis, tout et son contraire est alors dit sur l’assassinat.

Monsieur X donne sa version.

"Klaus Barbie : un nazi trop bien protégé"

1h 10min Klaus Barbie : un nazi trop bien protégé Par Rendez-vous avec X

Klaus Barbie a été chef de la gestapo de Lyon pendant la deuxième guerre mondiale. À la fin du conflit, il s’est évadé en Amérique du Sud avec la complicité des Etats-Unis et n’a été extradé vers la France qu’en 1983. Son procès ultra-médiatisé a eu lieu en 1987.

Monsieur X nous rappelle la sanglante carrière sud-américaine de ce nazi reconverti en agent des services secrets, que l'on a surnommé le "boucher de Lyon" et, bien sûr, l’énigme Jean Moulin… Avec ces questions troublantes : dans les années d’après-guerre, les autorités françaises ont-elles vraiment tout fait pour obtenir l’extradition de Klaus Barbie ? Et ne craignaient-elles pas des révélations très gênantes ?

