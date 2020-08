Bienvenue dans la galaxie France Inter : des nouveautés sur l'antenne, des podcasts, des conférences, des événements, des livres, des lives pour une rentrée pas comme les autres. Laurence Bloch, la directrice de France Inter en dresse les grandes lignes.

Dès lundi, c'est la rentrée pour France Inter ! Découvrez les nouveautés der l'antenne, les podcasts, les événements, les vidéos qui rythmeront votre année © Radio France / Marion Glémet

Cette rentrée ne sera pas tout à fait comme les autres pour France Inter

La crise sanitaire exceptionnelle traversée par le pays et l’expérience unique du confinement ont bouleversé nos vies, mais elles ont aussi durablement et profondément transformé les relations des auditeurs à leur radio. Sans révolutionner la grille des programmes qui, saison après saison, démontre son succès, cette rentrée sera caractérisée par des inflexions fortes nées des leçons de ce printemps hors normes.

Des auditeurs plus partenaires que jamais

Pendant les 3 mois qu’a duré cette crise, les auditeurs nous ont adressé plus de 8 000 courriels, un record absolu qui consacre la relation quasi familiale des auditeurs avec leur radio. France Inter sera donc encore plus inclusive et interactive avec, tous les jours, la contribution des auditeurs à la nouvelle tranche d’information de la mi-journée confiée à Bruno Duvic. L’interactivité déjà inscrite dans les sessions d’information du matin et du soir trouve ainsi sa place dans le 3e grand carrefour d’audience de la grille.

Le répondeur des auditeurs si fécond pendant la crise avec ses 300 messages au quotidien au 01 56 40 68 68 continuera également d’exister à plusieurs moments de la journée, écho sensible de l’époque, de ses colères et de ses enthousiasmes.

Bruno Duvic © Radio France

De l’information et du débat d’idées pour penser le monde d’après

Le 7/9 de Nicolas Demorand et Léa Salamé, sacré depuis la 4e année consécutive 1ère matinale de France, s’enrichit dès la rentrée, d’une nouvelle séquence avec le retour tous les vendredis du Débat éco. Thomas Piketty, dont la pensée stimulante sur les inégalités a fait le tour du monde, a accepté de reprendre la place de notre ami Bernard Maris et de confronter ses analyses à celles de Dominique Seux, compagnon fidèle et inestimable du 7/9. De cette confrontation hebdomadaire n’attendons ni pugilat, ni buzz mais des éléments destinés à alimenter nos réflexions de citoyen adulte à l’image de ce que Le 7/9 recherche tous les jours avec scrupule dans le choix de ses invités.

Par ailleurs, Laurent Bigorgne, directeur de l’institut Montaigne rejoint On n’arrête pas l’éco et sera désormais le partenaire et le contradicteur de Christian Chavagneux.

Thomas Piketty et Dominique Seux © Getty

Dans le nouveau 13/14 aussi, de la matière à penser avec une chronique quotidienne de Jean Lebrun pour remettre l’actualité à sa place dans une perspective historique solide et débarrassée des émotions du moment. Cette expertise d’historien, Jean l’exercera aussi tous les samedis à 18h15 dans une toute nouvelle émission intitulée Intelligence service destinée à dresser le portrait de celles et ceux dont la pensée compte ou a compté dans le débat public.

Des offres numériques audio et vidéo en pleine croissance

La crise et le confinement ont accéléré le changement dans les modes d’écoute de la radio et les auditeurs de France Inter se sont montrés les plus agiles dans l’appropriation des nouveaux usages et des nouveaux supports. La chaîne est aujourd’hui la 1re radio numérique avec 1 400 000 auditeurs quotidiens et la plus podcastée avec 50 millions d’écoutes à la demande par mois en juin dernier.

Oli et Les Odyssées © Radio France

Forte de ses succès, France Inter élargit ses offres de podcasts audio et vidéo, notamment à destination des enfants. Aux côtés d’Oli et des Odyssées dont le succès tonitruant (20 millions de téléchargements) nous a nous-mêmes surpris, débuteront deux nouvelles collections : Bestioles, série de croquis sonores signée de Denis Cheissoux et Olma, podcast hebdomadaire de La Terre au carré où l’imaginaire et la fiction seront le trait d’union entre les enfants et la science.

D’autres formats, notamment vidéo seront au rendez- vous : les recettes de François-Régis Gaudry; les fameux Freestyle du Grand urbain; Les cartes blanches de Boomerang et une toute nouvelle collection de vidéos musicales au service des artistes Inter filmés sous le ciel de Paris au 22e étage de la tour de Radio France.

Les recettes de François-Régis Gaudry © Radio France

La radio où je veux, comme je veux, quand je veux, telle est la promesse du monde numérique qu’il nous faut saisir pour offrir un bel avenir à nos programmes

Du sourire, du plaisir et de la musique. Toujours et plus encore .

C’est aussi la promesse de France Inter avec une toute nouvelle proposition de Rebecca Manzoni qui revient enchanter nos samedis matin avec Pop N’Co; la nouvelle quotidienne de Laurent Goumarre Côté club, dédiée à la scène musicale française et francophone, le retour des Barbatrucs de Dorothée Barba pour une écoute en famille tous les dimanches à 17h. Enfin, chacun des rendez-vous habituels de la chaîne offrira des nouveautés à ses auditeurs à l’image du 7/9 avec l’arrivée de Mathilde Serrell, de La Bande originale de Nagui avec les présences drôles et piquantes de Maïa Mazaurette et Morgane Cadignan ou le nouveau profilage des mercredis de Par Jupiter rebaptisés Par Jupiclasse pour l’occasion avec la présence d’Aldebert.

Morgane Cadignan (© Stéphane Kerrad), Aldebert, Mathilde Serrell et Maïa Mazaurette © Radio France / Christophe Abramowitz

Une rentrée pas comme les autres, faite aussi de théâtre avec l’adaptation d’Affaires sensibles au Tristan Bernard à Paris avec Fabrice Drouelle, de tournées de nos humoristes en région emmenées par Daniel Morin, de conférences avec Ali Rebeihi, d’éditions de beaux livres.

Où l’on verra que la radio et France Inter ont encore de belles années à vivre !

Laurence Bloch, directrice de France Inter

